Kalulu super in Lipsia-Juventus, Capello punge il Milan: cessione sbagliata?

Altra grande prestazione di Kalulu con la maglia bianconera, uno dei migliori in campo a Lipsia: il Milan ha sbagliato a cederlo ai rivali?

Il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus ha generato tante discussioni nella tifoseria milanista. Molti ritenevano che fosse un errore dare il giocatore a una concorrente, soprattutto considerando le condizioni favorevoli dell’operazione. E osservando il rendimento di questo inizio di stagione è normale pensare che sia stato commesso uno sbaglio.

Nelle prime partite in bianconero il difensore francese si è distinto in positivo. Sia da centrale che da terzino destro ha fornito delle ottime prestazioni. Sembra essere tornato ai livelli elevati toccati nella stagione 2021/2022, quando vinse lo Scudetto con la maglia rossonera. È molto attento, gioca con sicurezza e personalità. Thiago Motta è felicissimi di averlo nella sua squadra e i tifosi juventini lo riempiono di elogi, quando è anche stupito del fatto che il Milan possa averlo ceduto così a cuor leggero.

Milan, rimpianto Kalulu?

Martedì sera la Juventus ha affrontato il Lipsia in Champions League e nella vittoria per 3-2, ottenuta anche restando in 10 a inizio secondo tempo, c’è stata un’altra grande prova di Kalulu. Su tutti i media si leggono commenti positivi e lato Milan ci sono tifosi che rimpiangono la sua partenza.

Nel pre-partita di Lipsia-Juventus c’è stata anche una frecciata di Fabio Capello all’indirizzo della dirigenza rossonera: “Abbiamo sentito dall’allenatore che il Milan ha sofferto sulla destra a Leverkusen – ha detto a Sky Sport – ma avevano Kalulu. Magari c’è stata qualche scelta di mercato non giusta…“. L’ex tecnico ritiene che probabilmente il Milan abbia sbagliato nel cedere l’ex Lione ai bianconeri, dato che si tratta di un giocatore che può giocare sia terzino che centrale.

Diversi tifosi milanisti sono dell’opinione che sarebbe stato meglio puntare su Kalulu terzino destro invece di spendere circa 15 milioni di euro per l’acquisto di Emerson Royal, finora non pienamente convincente. Forse Paulo Fonseca non era convinto del francese e forse in casa rossonera hanno temuto che gli infortuni della scorsa stagione potessero condizionare il giocatore.

Ad oggi, si può dure che la Juventus ha fatto un affare: potrà riscattare Kalulu per 14 milioni, ai quali si potrebbero aggiungere altri 3 milioni di bonus. Il prestito oneroso è costato 3,3 milioni. Se le prestazioni del calciatore continueranno ad essere del livello visto finora, non ci saranno dubbi sul riscatto. Il Milan potrà fare una discreta plusvalenza a bilancio, però potrebbe anche ritrovarsi ad avere qualche rimpianto.