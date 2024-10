Milan, l’attaccante arriva subito: sfida a Juve e Inter

Il Milan potrebbe decidere di regalarsi un nuovo attaccante già nella prossime sessione di calciomercato. Ecco di chi si tratta

Manca ancora un po’ al prossimo calciomercato, ma in Casa Milan si lavora per capire quali potranno essere le esigenze di Paulo Fonseca, che ha chiaramente bisogno di una rosa più lunga per provare a lottare per il titolo e magari per la Champions League.

Oggi le riserve non offrono garanzie come i titolar e qualcosa inevitabilmente andrà fatta. La priorità – è sotto gli occhi di tutti – è chiaramente quella dell’acquisto di un nuovo centrocampista. Con l’infortunio di Ismael Bennacer, che potrebbe fare comunque le valigie nel 2025, serve un calciatore pronto fin da subito e che abbia caratteristiche ben diverse da Musah e Loftus-Cheek che non riescono a convincere Paulo Fonseca. L’americano sta giocando poco perché non è ritenuto pronto. Viene schierato con costanza, invece, il numero otto inglese, protagonista di un avvio di stagione da dimenticare. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno dunque sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto che possa dare una mano a Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana, oggi ritenuti insostituibili.

Calciomercato Milan, un nuovo attaccante per Fonseca

Si potrebbe fare qualcosa, poi, anche in attacco, soprattutto, se dovessero esserci delle cessioni. La situazione più critica è quella legata a Luka Jovic, ormai fuori dai piani del Diavolo, ma attenzione a Samu Chukwueze che continua a deludere ogni volta che viene chiamato in causa.

Guarda all’arrivo di un nuovo attaccante, quindi, potrebbe non essere così assurdo. Il Milan potrebbe così decidere di tornare sulle tracce di Jonathan David. Un calciatore, che vede la porta e che per caratteristiche si sposerebbe benissimo sia con Alvaro Morata che Tammy Abraham. Paulo Fonseca, poi, lo conosce molto bene e non può certo essere considerato un dettaglio da poco. Il Lille, proprietario del suo cartellino, ha ormai capito che perderà il calciatore a zero, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma con un indennizzo l’attaccante potrebbe fare le valigie già a gennaio. Sarebbe, inoltre, un modo per anticipare la concorrenza di Juventus e Inter, che da qualche settimana hanno iniziato a pensare al nazionale canadese. I rapporti tra i due club sono ottimi e l’affare potrebbe quindi davvero decollare, magari per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro.