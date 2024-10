Morata costretto a cambiare: “Grazie alla sua incapacità”. E’ scontro sui social

Alvaro Morata è tornato in Italia, con l’approdo al Milan, ma ha già deciso di cambiare casa. Ecco cosa è successo

Alvaro Morata protagonista della mattinata, ma non sul campo. L’attaccante, che ha fatto ritorno in Italia per vestire la maglia del Milan, è stato costretto a cambiare casa

Il giocatore, come hanno fatto spesso molti suoi colleghi che approdano in rossoneri, ha scelto di vivere lontano dalla città di Milano, per condurre una vita più tranquilla. Così il centravanti ex Atletico Madrid aveva trovato casa a Corbetta, comune dell’hinterland milanese, non molto distante da Magenta. La sua vita nella sua nuova abitazione, però, è già finita prima di iniziare.

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, infatti, ha deciso di sbandierare ai quattro venti la scelta di Morata e ha usato i social per farlo. “Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!”. Un post su Instagram, correlato da un video, così da non far passare il messaggio inosservato.

Ecco il video del Sindaco di Corbetta che, attraverso i suoi canali social, ha avuto la geniale idea di spoilerare il trasferimento di #Morata, ora saltato, nel suo comune. No comment 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UyT2UI7LbH — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) October 3, 2024

Morata attacca il sindaco e dice addio Corbetta

L’annuncio del sindaco non ha chiaramente fatto per nulla piacere ad Alvaro Morata, che a sua volta, ha usato Instagram, per attaccante il primo cittadino di Corbetta.

“Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini“.

La presa di posizione di Alvaro Morata non ha portato alle scuse da parte di Ballarini, che ha invece deciso di rispondere con un storia, in cui ha pubblicato lo stemma dell’Inter, accompagnato da un ciao. La vicenda ha chiaramente fatto il giro dei social, diventando subito virale e di dominio pubblico