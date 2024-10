Nuovo centrocampista a gennaio: Milan, doppia alternativa a Ricci

Il Milan pensa ad un centrocampista per gennaio: non solo Ricci, nel mirino ci sono anche due alternative all’italiano

La stagione è appena iniziata dopo tre mesi intensi di calciomercato. Il Milan è stato uno dei club protagonisti con diverse operazioni e tutte molto importanti. L’unico obiettivo fallito è Joshua Zirkzee, il primo nome in assoluto per l’attacco. Ma è andata bene lo stesso perché al suo posto è arrivato Alvaro Morata, diventato in soli 50 giorni già imprescindibile per entrambe le fasi di gioco dei rossoneri.

Il Milan ha recuperato un po’ di punti in classifica dopo un inizio di stagione terribile. Invece è ancora a zero in Champions League con le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Nessun dramma: con il nuovo format bastano nove punti per qualificarsi agli spareggi. La notizia più importante è che la squadra di Paulo Fonseca sta crescendo a vista d’occhio. La fase difensiva, seppur con limiti strutturali, sta facendo grossi passi avanti così come quella di possesso. C’è bisogno ancora di tanto lavoro. Un aiuto al tecnico potrebbe arrivare nel mese di gennaio con qualche acquisto idoneo alla sua idea di calcio, oltre che ad alternative ad alcuni titolari. Ad esempio, in rosa non c’è un vice Fofana: una lacuna da colmare il prima possibile.

Milan, due idee per il centrocampo

Che al Milan piaccia Samuele Ricci non è più una sorpresa. I rossoneri sono sulle sue tracce da tempo ma adesso, dopo il suo ottimo exploit in questo inizio di stagione col Torino, i contatti potrebbero accelerare. Si tratta però di un’operazione molto complicata per diversi motivi.

La concorrenza è alta così come il prezzo: Urbano Cairo, da sempre bottega cara, chiede dai 25 milioni in su per il centrocampista italiano. E potrebbe ancora aumentare visto che da qui a gennaio ci sono ancora tante partite da giocare. I rossoneri quindi ragionano anche sulle alternative: un altro nome che piace dall’estate è quello di Rios del Palmeiras, e anche lui per caratteristiche sarebbe perfetto per la squadra di Fonseca. Siamo però di fronte ad un’altra spesa esosa: la clausola rescissoria è da 60 milioni, bisognerebbe trattare per provare a prenderlo ad una cifra più bassa (difficile). Attenzione infine alla terza opzione, forse la più concreta: Johnny Cardoso del Real Betis, un altro giocatore accostato ai rossoneri durante l’estate e che può rappresentare a pieno l’alternativa a Fofana. Qui forse parliamo di un prezzo più basso, tra i 15 e i 20 milioni.