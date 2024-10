Scambio in vista per il grande colpo: il Milan sacrifica il suo gioiello

Colpo da Champions League per il Milan che ha individuato il suo prossimo obiettivo di calciomercato: arriva con lo scambio.

Segnali importanti da parte del Milan che nonostante la sconfitta, è uscita dalla BayArena a testa alta. Scivolone in trasferta per il club rossonero che alla seconda giornata di Champions League è stato battuto dal sempre temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ora, però, per i meneghini è tempo di archiviare l’incontro e di tornare a pensare ai propri affari, anche in vista del calciomercato.

Prossimo appuntamento in Serie A per il club di Paulo Fonseca che domenica prossima, alle 20:45, affronterà una Fiorentina ancora a caccia di punti. Si tratta dell’ultima partita prima della seconda sosta, quella di ottobre, che vedrà le nazionali tornare grandi protagoniste. Il periodo di pausa sarà sicuramente d’aiuto per i rossoneri che continuano ad avere grandi obiettivi.

Non solo in termini di risultati e di piazzamenti, in campionato ma anche in Europa, ma anche per ciò che concerne la costruzione della rosa. C’è un talento, ormai di livello mondiale, al quale i meneghini darebbero volentieri il benvenuto e per trovare l’intesa sono pronti a mettere sul piatto uno dei propri gioiellini.

Calciomercato Milan, è seguito da mezza Europa: i rossoneri lo prendono con uno scambio

Si tratta di un colpo davvero azzardato da parte del Milan ma fonti vicine al club sono sicure: Zlatan Ibrahimovic e il suo staff sono rimasti stregati da Samuele Ricci. Tra i centrocampisti più in forma del campionato, è seguito praticamente da mezza Europa, attualmente di proprietà del Torino fino al 2026. Contratto non proprio lunghissimo per il regista della Nazionale apparentemente pronto al grande salto.

Per i rossonero chiudere l’affare rischia di essere davvero difficile, soprattutto se sulle sue tracce ci sono società del calibro del Manchester City. Pep Guardiola è un altro che stravede per lui e se si metterà in testa di acquistarlo, il Diavolo difficilmente potrà intromettersi. Tuttavia, per convincere il Toro, il club di Fonseca è pronto a mettere sul piatto un altro nome di assoluto interesse.

Il nome è quello di Demirel Hodzic, centrocampista svedese classe 2005 che attualmente gioca e segna in Serie C con il Milan Futuro. Lui è un altro dei pupilli di Ibra ma in caso di acquisto di Ricci diventerebbe senza dubbio uno dei sacrificabili, l’obiettivo è quello di abbassare il prezzo che oggi è di 40/50 milioni. I granata, tuttavia, in questo momento sembrano intenzionato a godersi il loro trascinatore e molto probabilmente non lo faranno partire prima del calciomercato estivo.