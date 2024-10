Torna in Serie A, colpo da capogiro a gennaio: riecco Insigne

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Serie A nelle prossime sessioni di mercato: colpo possibile già a gennaio

Siamo ad ottobre e il calciomercato è ormai finito da oltre un mese ma le indiscrezioni non si sono fermate. In Serie A ci sono stati molti movimenti e il Milan ne è stato protagonista con operazioni molto importanti. La regina è la Juventus, subito dopo il Napoli che, nonostante la mancata cessione di Osimhen (costretto ad andare in prestito al Galatasaray), ha investito oltre 150 milioni più lo stipendio di Antonio Conte.

Chi conosce benissimo Napoli e il Napoli, scrivendone tra l’altro splendide pagine di storia, è Lorenzo Insigne, che ha salutato la sua città e l’Italia nell’estate del 2022 dopo la scadenza del contratto. Nuova esperienza e nuova vita al Toronto, in Canada, con il quale ha firmato un contratto ricchissimo fino a giugno 2026. Un accordo ancora lungo ma la nostalgia di casa comincia a farsi sentire. Ecco perché non è da escludere un clamoroso rientro in Serie A. Difficile possa pensarci al Napoli, anche se sarebbe molto romantico; più probabile invece che possano riportarlo in patria altri club.

Insigne di nuovo in Serie A, doppia opzione

Un dirigente esperto di grandi ritorni è Adriano Galliani, che potrebbe pensare ad un clamoroso affare per portare Insigne in Brianza. Per rendere possibile questo affare, il giocatore dovrebbe ovviamente abbassarsi l’ingaggio e magari, chissà, provare a rescindere il contratto col Toronto, così da rendere più facile la vita al Monza per l’acquisto del cartellino.

Un altro club che potrebbe pensare a Insigne è il Como di Cesc Fabregas, che ha un progetto molto ambizioso per la squadra e punta ad alzare il livello subito nei prossimi anni. Difficile concretizzare un colpo simile a gennaio, più probabile invece la prossima estate, soprattutto se il giocatore dovesse trovare il modo di liberarsi dal vincolo coi canadesi. Insomma, è un’idea da non escludere e da seguire con particolare attenzione nelle prossime sessioni di mercato. L’ex Napoli spinge per rientrare in Italia e potrebbe realizzare questo obiettivo in tempi piuttosto brevi. L’esterno napoletano ha compiuto nei mesi scorsi 33 anni e ha ancora diversi anni di carriera davanti. Sicuramente l’esperienza in Major League Soccer, un campionato tutt’altro che competitivo ad alti livelli, gli ha tolto un po’ di condizione fisica e psicologica, ma il piede e la qualità tecnica resta e potrebbe ritrovarsi in poco tempo. Monza e Como sono piazza giuste per chi ha intenzione di ripartire.