Una furia in diretta tv, si scatena il panico in casa Milan

Altro scivolone per il Milan in Champions League che è uscito dal campo con più di qualche rammarico, Fonseca non ha digerito la sconfitta.

Due su due, questo è il numero di sconfitte ottenute dal Milan in campo europeo. Se il club di Paulo Fonseca in campionato sembra aver trovato una nuova marcia, in questa maxi Champions League sta faticando a trovare la propria dimensione.

Complici anche due giornate sicuramente non facili per il club rossonero che si è prima misurato con il Liverpool e poi con il Bayer Leverkusen. Due squadre che attualmente hanno sicuramente qualcosa in più rispetto al Diavolo. L’ultimo 1-0 subito contro gli uomini di Xabi Alonso è però risultato indigesto allo staff meneghino che al termine del match ha espresso parole dure davanti alla telecamere.

In particolare mister Fonseca che sembra non aver mandato giù la sconfitta di misura. Grande rammarico da parte del Milan che ora dovrà immediatamente rialzare la testa anche se quello che è successo BayArena rischia di compromettere il cammino in terra continentale.

Bayern Leverkusen-Milan, Fonseca non ci sta: cosa è successo al termine del match

Ritrovarsi a zero punti dopo le prime due giornate, con un solo goal realizzato, è sicuramente un grande dispiacere per il Milan che una volta in questi confronti era la squadra da battere. Oggi non è più così. Quello che ha però lasciato Fonseca maggiormente perplesso, non è stato l’atteggiamento dei suoi giocatori ma l’operato della squadra arbitrale: all’appello mancherebbe un rigore. Bocciato dunque l’arbitro svizzero Sandro Scharer ma anche i suoi assistenti.

Senza mezze misure, al termine della partita mister Fonseca si è presentato ai microfoni dei cronisti presenti per il match e ha parlato sì della prova dei suoi ma anche di quella arbitrale. Giudicata insufficiente dal portoghese visto che alla sua squadra non sarebbe stato assegnato un calcio di rigore che il tecnico considerava netto, causato da Piero Hincapié ai danni di Ruben Loftus-Cheek.

“Non ci è stato dato un rigore che ho visto e che mi è sembrato netto” è stata la frase utilizzata da Fonseca che è apparso davanti alla camera particolarmente amareggiato. Il risultato non è giusto per l’ex Lille che si è comunque dichiarato soddisfatto di aver visto la sua squadra costruire così tante occasioni. Ora anche per i rossoneri è quasi giunto il momento di andare in pausa per le nazionali ma prima c’è un altro match di campionato. Il prossimo appuntamento sarà in Serie A in quel dell’Artemio Franchi per la gara contro la Fiorentina.