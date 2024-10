55 milioni, offerta che fa tremare i polsi: ansia Milan per Pulisic

Offerta davvero incredibile per Pulisic: 55 milioni sul piatto per lasciare andare l’esterno della nazionale americana. Cardinale ci pensa

Con una cifra del genere diventa difficile poter resistere, d’altronde il rendimento anche in questo avvio di stagione è sotto gli occhi di tutti. L’ex giocatore del Chelsea è uno dei più in forma nella squadra di Fonseca.

L’inizio di stagione di Christian Pulisic ha lasciato tutti a bocca aperta. Con cinque gol nelle prime otto presenze è il rossonero che si è messo più in mostra tra campionato e Champions League. Decisivo anche nel derby contro l’Inter, con il meraviglioso gol del momentaneo vantaggio, l’esterno americano sta trovando la definitiva consacrazione. Classe ’98, Pulisic ha trovato una buona continuità fisica, troppo spesso assente in passato e con Fonseca anche una perfetta collocazione tattica.

Partire largo a destra, con libertà di svariare e diventare a volte una mina vagante sulla trequarti, con possibilità di inserimento in area, sembra perfetto per le sue qualità. L’ex giocatore del Chelsea, a 26 anni compiuti da poco, sembra aver finalmente mostrato tutto il suo potenziale, quello stesso potenziale che lo aveva portato a realizzare 26 gol in 145 partite con i Blues e altre 19 reti in 127 incontri con il Borussia Dortmund. Anche con la sua nazionale, di cui è diventato capitano, è andato a bersaglio 31 volte in 73 incontri, mostrando una maggiore confidenza con la porta ultimamente.

Il Milan rischia di perdere Pulisic: il Manchester United è disposto ad offrire 55 milioni di euro

Le sirene della Premier League sembrano essersi di nuovo accese attorno al nome di Christian Pulisic. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo un sondaggio del Liverpool, c’è stato un forte interessamento del Manchester United, alla ricerca di profili importanti per accrescere la propria qualità in rosa. I Red Evils non stanno attraversando un bel momento e devono capire cosa fare in panchina con Erik ten Hag. Si era parlato nei giorni scorsi di un clamoroso tentativo di strappare Simone Inzaghi all’Inter per il prossimo anno, ma per ora sono solo trattative virtuali.

Quello che potrebbe essere concreto è invece l’affondo su Pulisic, con una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 55 milioni di euro. Considerando che per strapparlo al Chelsea furono sborsati lo scorso anno circa 20 milioni c’è da immaginare che sarebbe una plusvalenza davvero con i fiocchi. L’intenzione sarebbe quella di trattenerlo, ma vedendo il modus operandi di Cardinale potrebbe anche rivelarsi una pista concreta la prossima estate.