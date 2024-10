Abraham, i gol per il riscatto: l’inglese vuole prendersi il Milan

Tammy Abraham è diventato un titolare del Milan in pochissimo tempo. L’inglese ci ha messo davvero poco a conquistare Fonseca

E’ stato l’ultimo acquisto del calciomercato del Milan. Tammy Abraham è arrivato proprio nelle ultime ore, in cambio di Alexis Saelemaekers che si è trasferito nella Capitale per vestire la maglia della Roma.

Un affare andato in porto in prestito, per via delle divergenze di vedute sul valore dei due giocatori. Il poco tempo a disposizione ha così spinto i club a chiudere l’affare non a titolo definitivo, ma le parti sono pronte a riparlarsi più avanti. Tammy Abraham così ha il tempo per convincere il Milan a puntare in futuro su di lui. Il calciatore, che due giorni fa ha compiuto 27 anni, ha tutta l’intenzione di diventare una pedina importante del Diavolo e l’inizio della sua avventura è stato certamente positivo. Sembrava dover fare solo la riserva di Alvaro Morata, ma Paulo Fonseca per dare una svolta alla stagione ha deciso di schierare insieme lo spagnolo e l’inglese. L’ex giallorosso così non è più uscito dal campo, diventando di fatto, un titolare dei rossoneri. Abraham è stato fortemente voluto dal portoghese che ha sempre creduto molto in lui.

Milan, scambio Abraham-Saelemaekers: il punto della situazione

Tammy Abraham fino a questo momento ha mostrato a tutti la sua voglia di Milan. Ha dato l’esempio, sacrificandosi e rendendosi utile per la squadra. Sta, però, mancando il gol. Il calciatore, infatti, ha segnato, solamente, trasformando un rigore contro il Venezia, poi sono arrivati diversi errori sotto porta.

Da questo punto di vista l’inglese deve crescere molto perché va bene conquistare Fonseca, ma per essere riscattato deve convincere proprio tutti. Anche perché l’investimento da fare non è certo basso: Abraham percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione e deve dunque dimostrare di valere tale stipendio, uno dei più importanti della rosa. Il Milan, dunque, dovrà trovare un’intesa con l’entourage del calciatore, prima di sedersi attorno ad un tavolo con la Roma per trattarne il riscatto. Il valore di Abraham è destinato a scendere visto il contratto in scadenza nel 2026, ma si aspetta il ritorno in campo di Alexis Saelemaekers, infortunatosi davvero subito, per avere un quadro generale più ampio. Servirà dunque del tempo per scrivere il futuro dell’inglese e del belga, ma la strada di entrambi appare davvero tracciata.