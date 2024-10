Alvaro Morata, Tapiro d’Oro dopo il “caso” Corbetta: la ricostruzione dei fatti

Striscia la Notizia ha consegnato il famoso “premio” all’attaccante del Milan: c’è una ragione ben precisa per questo.

Sicuramente Alvaro Morata è stato uno dei colpi più importanti del mercato estivo della Serie A. Il Milan ha deciso di riportarlo in Italia, dove aveva già giocato con la Juventus, e le prime partite hanno già detto tanto.

Il 31enne spagnolo è un leader, con lui in campo la squadra è più forte sia grazie alla sua capacità di trascinare i compagni sia per come permette loro di giocare. Ha raccolto l’eredità di Olivier Giroud in quanto a leadership, però come attaccante è un po’ diverso: non è un 9 puro, non a caso Paulo Fonseca lo ha utilizzato come trequartista contro Inter e Lecce. Finora 2 gol e un assist in 6 presenze.

Scontro Morata-Ballarini: cosa è successo

In questi giorni si è parlato di Morata anche per una vicenda extra-calcistica. No, la sua separazione dalla moglie Alice Campello non c’entra. C’entra il suo trasferimento a Corbetta, comune facente parte della città metropolitana di Milano.

Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato tramite i social network che il famoso calciatore aveva scelto la città da lui amministrata per vivere e questa rivelazione non ha fatto per niente piacere ad Alvaro. Quest’ultimo ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha accusato Ballarini di aver violato la sua privacy e di aver anche turbato l’incolumità dei suoi figli. Ha aggiunto che avrebbe lasciato Corbetta per trasferirsi altrove, così da proteggere la sua riservatezza.

Il sindaco ha risposto con una storia in cui ha scritto “Ciao ciao” e ha allegato la foto dello stemma dell’Inter, squadra di cui è tifoso. Successivamente ha spiegato che a suo avviso Morata ha esagerato nella reazione e che il suo intento era solo quello di accogliere il giocatore. Stamattina nella stazione di Corbetta è apparso uno striscione con scritto “Morata sindaco”.

Striscia la Notizia, noto programma tv di Canale 5, ha seguito la vicenda e l’inviato Valerio Staffelli è andato a consegnare il famoso Tapiro d’Oro al numero 7 del Milan. Quest’ultimo ha commentato così quanto successo: “Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città. L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista. Cambierò casa? Non lo so, probabilmente“.