Bernardeschi a gennaio, il colpo in Serie A è da capogiro

Il primo colpo per il calciomercato invernale è già pronto: Bernardeschi torna in Serie A e lo fa a gennaio.

Era l’estate del 2022 quando Federico Bernardeschi ha deciso di lasciare l’Italia per tentare la sorte dall’altra parte del mondo. Sono ora due anni che il campione d’Europa con la Nazionale ha deciso di abbracciare l’MLS: 22 goal e 13 assist in 83 partite per il classe 1994 che potrebbero però stupire tutti e tornare in Italia molto presto.

Addio al Toronto in vista, si parla del suo trasferimento già a gennaio, per l’ala destra azzurra che a quanto pare comincia a sentire una certa nostalgia di casa. Bernardeschi la sua sfida oltre oceano pare averla vinta ma da quel che sembra oggi l’ex bianconero appare pronto a concedersi una nuova avventura. In Serie A c’è chi studia il colpo invernale.

Oltre 206 partite in nel massimo campionato italiano per il trentenne di Carrara, ha festeggiato il compleanno il 16 febbraio, che è tornato ad essere un obiettivo concreto per i club nostrani. Ci sono infatti almeno due realtà, dalle grande ambizioni, che gli darebbero volentieri una maglia da titolare.

Bernardeschi in Serie A, ecco chi lo prende

Non solo vittorie a livello di Nazionale per l’ex Fiorentina che con addosso la maglia della Juventus ha avuto il piacere di vincere più o meno tutto. Tre scudetti, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane per l’ala destra che ad oggi continua ad essere fortemente seguito, soprattutto dal Como di Cesc Fabregas che si sta lentamente rivelando una delle più liete sorprese di questo campionato.

Dopo un avvio di stagione non proprio idilliaco, il club comasco ha dato il via alla risalita e la volontà è quella di provare a lottare non solo per la salvezza ma bensì anche per un piazzamento europeo. Per farlo ci vogliono giocatori d’esperienza e di livello, per questo la società è tornata a mettere gli occhi addosso al trentenne mancino che, tra l’altro, non è poi così lontano dalla scadenza con il suo attuale club.

Il contratto di Bernardeschi con il Toronto scadrà nel 2026 e di rinnovo, fino a questo momento, non se ne parla. Per il Como può rappresentare un’importante opportunità di calciomercato ma attenzione perché anche la Lazio potrebbe tentare l’assalto. A proposito di esterni d’attacco, se c’è un ruolo che in casa biancoceleste ad oggi appare scoperto è proprio quello dell’ala destra. A gennaio può partire per circa 5 milioni di euro.