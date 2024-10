Cannavaro pronto a dire sì: cambio in panchina in Serie A

L’ex difensore della Nazionale potrebbe tornare presto in panchina alla guida di un club di Serie A: il punto della situazione

Con Napoli-Como, in programma alle ore 18.30 di venerdì, avrà inizio il settimo turno, l’ultimo prima della seconda sosta stagionale. Sarà chiaramente un momento di riflessione e di primi bilanci.

In Serie A, c’è già stato il primo cambio in panchina ed è quello che ha portato Ivan Juric alla guida della Roma, al posto di Daniele De Rossi. In molti poi avrebbero scommesso sull’esonero di Paulo Fonseca, ma il successo nel derby ha ribaltato tutto. Ora il tecnico portoghese può lavorare con maggiore serenità e un successo contro la Fiorentina spazzerebbe via davvero ogni dubbi.

L’ex Lille può comunque dormire sonni abbastanza tranquilli, ma non si può dire lo stesso per altri suoi colleghi del massimo campionato. Le attenzioni principali in questo momento sono puntate soprattutto su Alessandro Nesta, ultimo con il suo Monza, unica squadra ancora senza vittorie.

Serie A, tre a rischio esonero: Cannavaro in attesa

Il calendario per i brianzoli fin qui è stato davvero complicato, ma Nesta deve invertire subito la rotta per non costringere Adriano Galliani a cambiare.

Non se la passa molto meglio, l’ex compagno al Milan, Alberto Gilardino, che dopo aver perso diverse pedine importanti, sta faticando a tenere a galla il suo Genoa ed è 17esimo con cinque punti, due in più dei biancorossi. E’ lì a cinque punti anche il Parma di Pecchia, che ha guadagnato credito battendo al Milan, ma fin qui è stata l’unica gioia della stagione. Il ko contro il Cagliari al Tardini è davvero pesante e il tecnico è finito nel mirino della critica così come Nesta e Gilardino. Se in questo weekend dovesse arrivare una nuova sconfitta, la loro panchina potrebbe vacillare seriamente.

Ecco perché Fabio Cannavaro sarebbe pronto a tornare in sella su una nuova panchina in Serie A.L’ex difensore è partito da molto lontano, decidendo di vivere esperienze esotiche tra l’Al-Ahli Dubai al Guangzhou, passando per l’Al-Nass al Tianjin. Poi c’è stata la Cina, prima dello sbarco in Italia per un avventura non troppo fortuna al Benevento. Infine, lo scorso aprile, è arrivata la chiamata un po’ a sorpresa da parte dell’Udinese. Cannavaro alla fine è riuscito a portare alla salvezza i bianconeri, che però hanno poi deciso di non confermarlo. Ora, dunque, potrebbe arrivare una nuova occasione.