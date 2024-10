Fonseca ne ha bocciati tre: a gennaio saranno ceduti

Inizio di stagione altalenante per il Milan. Non mancano i calciatori che hanno deluso. Per loro potrebbe esserci la cessione già a gennaio

La sconfitta con il Bayer Leverkusen ha raffreddato un pò gli entusiasmi al Milan dopo le due vittorie di fila con Inter e Lecce che hanno permesso ai rossoneri di riportarsi a ridosso della vetta della classifica.

La sfida contro la Fiorentina di domenica prossima rappresenta un ulteriore importante test per il Milan che deve dare continuità al buon rendimento recente in campionato e affrontare la sosta con serenità, in una situazione diametralmente opposta a quanto accaduto a settembre quando il ko di Parma e i due pareggi di contro Torino e Lazio avevano addirittura messo in discussione la panchina di Fonseca.

A Firenze, Fonseca potrebbe optare per scelte diverse di formazione rispetto alle recenti partite. In difesa, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Pavlovic al posto di Tomori, reduce da una prestazione incerta a Leverkusen. Con Gabbia titolare inamovibile in questo momento, la scelta di Pavlovic dal 1′ rappresenta un’ulteriore bocciatura nei confronti di un altro collega di reparto spesso considerato una prima scelta con Pioli.

Milan, tre possibili cessioni: non stanno trovando spazio

Ci riferiamo ovviamente a Malick Thiaw. Una sola partita in stagione per il difensore tedesco, schierato da titolare nel match d’esordio con il Torino con una prestazione ampiamente insufficiente a causa dell’autorete sul vantaggio dei granata e all’errore in piazzamento che ha favorito il raddoppio di Zapata.

Da prima scelta, Thiaw ora è il quarto centrale nelle gerarchie di Fonseca, una nuova dimensione che potrebbe preludere a una cessione dell’ex Schalke 04, cercato in estate dal Newcastle. La pista della Premier League