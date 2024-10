Già tutto programmato, lo vuole Ibrahimovic: colpo in casa Bologna

Ibrahimovic è pronto a siglare un nuovo affare, colpaccio dal Bologna per giugno: ecco l’obiettivo di Zlatan

Sconfitta che fa male ma non troppo quella della BayArena. Il Leverkusen esce vittorioso per 1-0 ma il Milan, soprattutto dopo la rete dello svantaggio, ha dato filo da torcere ai campioni di Germania in carica. Una squadra, quella rossonera, evidentemente in crescita: servirà a questo punto tempo e pazienza ma la strada imboccata da Fonseca stavolta sembra essere quella giusta.

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha compiuto sforzi importanti durante l’ultima sessione di calciomercato per permettere all’ex allenatore del Lille di avere a disposizione una rosa completa, costituita da calciatori che potessero adempiere alle direttive che Fonseca da oltre due mesi a questa parte sta cercando di impartire. La crescita di Fofana è stata impressionante e, probabilmente, il francese è stato il migliore tra i suoi nell’ultima nottata di Champions League. Allo stesso modo, Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza rossonera non si fermano e hanno già in mente le prossime occasioni che il mercato potrebbe riservare al ‘Diavolo’.

L’ex centravanti si è esposto in più di un’occasione per difendere la scelta di Fonseca sulla panchina del Milan, oltre che delle decisioni – tra entrate ed uscite – prese durante i mesi estivi. A questo punto, Ibra rimane il punto di riferimento del pianeta rossonero e proprio lui sembrerebbe aver individuato uno dei prossimi colpi in vista della stagione 2025/26. Occhi in casa Bologna: il gioiello è tra le priorità del dirigente svedese.

Addio Bologna, c’è il Milan: è la priorità di Ibra

L’ultima stagione ha consacrato quella del Bologna come una delle realtà più appassionanti della Serie A. Il capolavoro di Thiago Motta e dei suoi ragazzi, giunti fino alla qualificazione alla Champions League. Tra le stelle protagoniste, ce n’è una che interessa non poco a Ibrahimovic.

Dopo Joshua Zirkzee, finito poi al Manchester United, il Milan torna a guardare alla rosa dei felsinei e si sfrega le mani sul probabile assalto a Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è sbocciato in maglia rossoblù e continua ad essere sul taccuino di diverse grandi società di Serie A, Inter e Juventus in primis. Adesso però vi sarebbe pure il Milan, con Ibrahimovic stregato dal potenziale del 25enne di Hamilton che in questo momento è fermo dopo la rottura del legamento crociato. Tornerà nelle prime settimane dell’anno nuovo a disposizione di Italiano ma Ferguson – già adesso – è una priorità per il club rossonero.

Ibrahimovic al termine dell’attuale stagione potrebbe tentare l’affondo, soprattutto se il Bologna non dovesse centrare nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. In quel caso il club emiliano sarà necessariamente costretto a vendere per fare cassa ed autofinanziarsi: Ferguson sarebbe il primissimo candidato a lasciare i rossoblù. La valutazione, ora come ora, si aggira intorno ai 25 milioni di euro: gli ottimi rapporti tra le dirigenze, però, può portare anche ad uno sconto. Il Milan conterebbe sulla volontà del ragazzo di fare il salto in una big: staremo a vedere se Ibra, alla fine, riuscirà in questa nuova impresa di mercato.