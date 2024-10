Il Milan non perde tempo, primo colpo: firma durante la sosta

Il Milan non vuole perdere tempo per mettere a segno una firma che può cambiare le strategie future: Fonseca è d’accordo

I rossoneri stanno cercando di pianificare nel migliore dei modi il mercato, cercando di capire chi tenere e chi lasciare andar via. Moncada, Furlani e Ibrahimovic cono al lavoro per allestire una rosa ancora più competitiva già a gennaio.

Come detto da Fonseca nel post partita, contro il Bayer Leverkusen, almeno nell’ultima parte di gara, si è visto forse il miglior Milan della sua gestione. I rossoneri sono ancora a zero punti in classifica in Champions League, dopo aver perso sia con il Liverpool che con i tedeschi. Ci saranno altri appuntamenti più morbidi in calendario per recuperare il terreno perduto, ma per ora non resta che lavorare. Il campionato sta procedendo in maniera diversa, con una ripresa sostanziosa arrivata dopo la vittoria nel derby. Il Milan è lì, in scia al Napoli, in una classifica ancora cortissima, in cui nessuno è riuscito a scappare.

Il mercato estivo del Diavolo si sta pian piano rivalutando, con l’inserimento dei nuovi innesti sempre più convincente. Alvaro Morata, al netto di qualche acciacco fisico, si sta dimostrando uno dei trascinatori della squadra di Fonseca e con lui in campo si vede un altro Milan. Abraham si è conquistato un posto da titolare, nonostante con lui il modulo sia davvero iper offensivo e a rendere il tutto possibile c’è la forza tattica di Fofana, forse il più azzeccato dei colpi. Caratteristiche che mancavano ai rossoneri ai tempi di Kessie e che donano equilibrio.

Mike Maignan resta al Milan: pronto il rinnovo di contratto fino al 2028

Oltre ai nuovi arrivati, però, chi si sta confermando su livelli altissimi è Mike Maignan. Il portiere della nazionale francese non ha bisogno di presentazioni e quando sta bene fa la differenza. Proprio per questo a Milanello stanno lavorando alacremente per sottoscrivere il rinnovo di contratto. L’ex Lille ha un accordo in scadenza nel 2026 e come riportato da Tuttosport, la società sta cercando di allungare di almeno un paio d’anni questo termine.

Si sta discutendo sulla base di 5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028 (più bonus). Maignan diventerebbe uno dei più pagati in rosa e vedrebbe allontanarsi le sirene della Premier League, che lo tentano da diverso tempo. Anche con il Bayer Leverkusen è stato uno dei migliori in campo, testimoniando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la sua importanza per tutto il reparto arretrato. La fumata bianca per il rinnovo sembra essere davvero ad un passo.