Infortunio muscolare, salta Fiorentina-Milan: brutta notizia per Fonseca

Fonseca deve fare a meno di un giocatore per la trasferta a Firenze: un problema fisico non gli permetterà di prendere parte al match.

Dopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan si ributta sul campionato e domenica affronterà la Fiorentina. Quello dell’Artemio Franchi non è un campo semplice e certamente servirà una grande prestazione per tornare a casa con i 3 punti.

Paulo Fonseca non dovrebbe effettuare tanti cambiamenti nella formazione rispetto alla trasferta in Germania. Nella sua testa c’era l’ipotesi di dare spazio a Davide Calabria e a Strahinja Pavlovic, con Alvaro Morata di nuovo titolare dopo aver iniziato dalla panchina alla BayArena a causa di un problema fisico.

Davide Calabria infortunato: niente Firenze

Purtroppo, però, da Milanello è arrivata notizia dell’infortunio muscolare al polpaccio sinistro capitato a Calabria nell’ultimo allenamento. Il numero 2 rossonero non potrà essere convocato per Fiorentina-Milan, nei prossimi giorni si capiranno meglio l’entità di questo infortunio e anche i tempi di recupero.

Fonseca aveva pensato di tornare a schierarlo dall’inizio, lasciando in panchina Emerson Royal. Il brasiliano non ha convinto a Leverkusen e l’allenatore voleva ridare un’occasione al capitano della squadra. Sfortunatamente, non potrà dargliela a Firenze. Dovrebbe giocare di nuovo titolare l’ex Tottenham, con Filippo Terracciano come alternativa sulla fascia destra.

Calabria molto sfortunato finora. Aveva dovuto saltare anche il derby Inter-Milan a causa di un affaticamento a un adduttore. Dopo la partita di domenica, ci sarà la sosta nazionali e vedremo se il terzino recupererà in tempo per la ripartenza del campionato. Il 19 ottobre i rossoneri ospiteranno l’Udinese a San Siro.

In questa stagione Calabria ha messo assieme 3 presenze, tutte da titolare: 2 in Serie A e una in Champions League. Ha giocato le prime due partite di campionato contro Torino e Parma, poi Fonseca lo ha nuovamente schierato dall’inizio contro il Liverpool. In questi giorni il suo nome è emerso nell’indagine che riguarda la Curva Sud Milano, il principale gruppo del tifo organizzato rossonero: stando a quanto emerso, Davide avrebbe incontrato il capo ultras Luca Lucci: dovrà chiarire tutto di fronte ai pm.