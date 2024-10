Milan, Chukwueze in Premier League: via con lo scambio

Si fa sempre più strada l’ipotesi di vedere Samu Chukwueze lontano dal Milan. L’esterno nigeriano sta continuando a deludere

Samu Chukwueze è stato l’abbaglio estivo più grande di questo Milan. La squadra di Paulo Fonseca ha vissuto un pre-campionato di alto livello, riuscendo a fornire ottime prestazioni in tournée contro avversari importanti come il Real Madrid e il Manchester City e tra i protagonisti di queste settimane c’è stato sicuramente l’esterno nigeriano.

Dopo una stagione complicata, con Stefano Pioli in panchina, sembrava essere cambiato il vento con il tecnico portoghese. L’ex Lille, d’altronde, dopo l’ottima estate aveva deciso di puntare subito su di lui, ma le risposte non sono state per nulla positive. E’ stato lo stesso Paulo Fonseca a spiegare perché Chukwueze stia deludendo in questo inizio: al nigeriano serve carattere e capire come si affronta il campionato italiano, con squadre che concedono pochi spazi. Lo scorso anno, l’ex Villarreal ha lasciato qualche traccia di se soprattutto in Europa, ma anche martedì nei pochi minuti che Fonseca gli ha concesso contro il Bayer Leverkusen è riuscito nell’impresa di risultare tra i peggiori in campo. C’è dunque la sensazione che per Chukwueze l’avventura al Milan possa concludersi a breve.

Calciomercato Milan, tra Premier e Arabia: Chukwueze può partire

Di fronte ad un’offerta sui 20/25 milioni di euro, il Milan sarebbe chiamato a riflettere in merito ad una sua possibile cessione. Il calciatore, infatti, rischia di svalutarsi con il passare del tempo e in questo momento non mancano le squadre che hanno mostrato interesse per lui.

In Spagna piace all’Atletico Madrid, ma è soprattutto in Inghilterra dove potrebbe trovare una nuova casa. West Ham, Newcastle e Aston Villa sono tra i team interessati e proprio con quest’ultima potrebbe nascere un’idea di scambio. Il club di Birmingham necessita di fare plusvalenza e non è dunque da escludere che l’acquisto di Chukwueze porti verso Milano un giocatore dell’Aston Villa e tra gli elementi interessanti c’è quel Matty Cash, accostato ai rossoneri l’estate scorsa. Con il sempre più probabile addio di Davide Calabria, d’altronde, l’arrivo di un nuovo terzino destro potrebbe rappresentare una priorità soprattutto se Emerson Royal non dovesse dare le giuste risposte in questi mesi. Per quanto riguarda Chukwueze attenzione anche ad un’altra ipotesi, quella dell‘Arabia Saudita. L’occasione giusta per tutti potrebbe, infatti, arrivare dalla Pro Saudi League