Tre cambi a Firenze, Fonseca ha già deciso

Potrebbe esserci qualche novità nella formazione del Milan contro la Fiorentina: ecco quali possono essere i cambiamenti.

Il Milan è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen e domenica affronta la Fiorentina in campionato. Quella a Firenze sarà una trasferta insidiosa, dato che la squadra di Raffaele Palladino ha dei buoni lavori e potrebbe avere le carte per creare delle difficoltà.

I rossoneri sono in striscia vincente da tre partite in Serie A e vorrebbero vincere anche la quarta. Sarà un test importante e non semplice da superare. Dopo la sconfitta in Germania, non senza qualche rimpianto, sarà fondamentale reagire e cercare di tornare a casa con 3 punti utilissimi sia per la classifica che per il morale. Servirà una prova anche di carattere.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione di Fonseca

Facile ipotizzare che Paulo Fonseca effettui dei cambiamenti nello schieramento iniziale a Firenze. In difesa potrebbe esserci il ritorno da titolari di Davide Calabria e Strahinja Pavlovic, con Emerson Royal e Fikayo Tomori che potrebbero accomodarsi in panchina. A completare il reparto Matteo Gabbia e Theo Hernandez, intoccabili in questo momento.

Per quanto concerne il centrocampo, è probabile che venga riproposta la coppia composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Purtroppo, l’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer ha privato Fonseca di un’alternativa importante nel reparto e l’allenatore portoghese non sembra fidarsi ciecamente di Yunus Musah. Nel calciomercato di gennaio sarà necessario intervenire per prendere un rinforzo in mediana.

Per quanto concerne la trequarti, potrebbe esserci il ritorno di Alvaro Morata al posto di Ruben Loftus-Cheek. Lo spagnolo non era al meglio nelle ultime due partite, vedremo se Fonseca nuovamente lo lascerà in panchina oppure lo metterà titolare. Sicuramente è un giocatore importantissimo per il Milan, che con lui in campo gioca meglio ed è più pericoloso in fase offensiva. Venerdì e sabato ne sapremo di più.

Sulle fasce confermati Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, mentre Tammy Abraham sarà nuovamente l’attaccante titolare. L’ex Chelsea si è fatto un po’ male a un braccio a Leverkusen, però poi ha stretto i denti ed è rimasto in campo. Non dovrebbero esserci problemi in vista della trasferta di Firenze, dove stasera la Fiorentina affronterà The New Saints in un match di Conference League. Palladino contro i gallesi farà un po’ di turnover in vista della sfida di campionato contro il Milan.