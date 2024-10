A gennaio se ne va alla Juventus, Inter tradita

Un ex Inter è finito nel mirino della Juventus: potrebbe esserci un trasferimento nella sessione invernale del calciomercato.

Thiago Motta ha ricevuto tanti elogi per la vittoria in Champions League contro il Lipsia, ma dalla Germania non sono arrivate solo notizie positive. Infatti, ci sono due giocatori che ben presto hanno dovuto lasciare il campo per infortunio, uno particolarmente grave: Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano ha accusato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prevista un’operazione chirurgica. Resterà fuori almeno 6 mesi, una perdita pesantissima per la Juventus. L’ex Torino è un pilastro della retroguardia, che perde tanto con la sua assenza. Motta nell’immediato si affiderà alla coppia titolare Gatti-Kalulu, con Danilo che sarà l’alternativa. Ovviamente, servirà intervenire a gennaio per prendere un rinforzo nel reparto.

Juventus, un ex Inter per la difesa di Motta

Ci sono stati rumors sulla possibilità di ricorrere al mercato di parametri zero, però non sembra esserci un centrale difensivo adatto alle esigenze della Vecchia Signora. Qualcuno ha fatto il nome di Sergio Ramos, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Siviglia, ma la dirigenza non sembra convinta di puntare su di lui. Il 38enne spagnolo ha una carriera ormai sul viale del tramonto e forse in questo momento è più adatto a campionati meno impegnativi della Serie A. Un’alterativa all’ex Real Madrid può essere Joel Matip, di anni 33 e ancora libero dopo non aver rinnovato con il Liverpool.

In vista della sessione invernale del calciomercato, stanno già circolando un po’ di nomi in orbita Juve. Uno di questi è Milan Skriniar, che conosce bene l’Italia grazie alle esperienze con Sampdoria e Inter. Dall’estate 2023 milita nel Paris Saint Germain, dove non ha mai convinto fino in fondo. Luis Enrique non sembra fidarsi molto di lui: solo 2 presenze in questa stagione, una da titolare e l’altra da subentrato.

Il PSG è pronto a valutare offerte, anche perché metterebbe a bilancio una buona plusvalenza dopo aver tesserato il 29enne slovacco a parametro zero. Proprio in virtù dell’età, il prezzo non potrà essere esagerato. Il portale specializzato Transfermarkt valuta il cartellino 30 milioni di euro, ma ne basteranno meno. Il problema più grande può essere lo stipendio, visto che Skriniar percepisce circa 9 milioni netti annui. Questo ha complicato ogni trasferimento durante la scorsa estate. Vedremo se la Juve troverà una soluzione o preferirà altri profili.