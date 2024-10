Allegri ha detto sì, è pronto a tornare durante la sosta

Avventura a sorpresa per Massimiliano Allegri che non vede l’ora di tornare in panchina, davanti a sé c’è una sfida tutta nuova.

Se fino a qualche giorno fa il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri era caldo, nelle prossime ore potrebbe farsi rovente. Continuano i contatti tra l’ex Milan e quello che potrebbe essere il suo nuovo club, durante la sosta si deciderà tutto.

Si è parlato molto di un suo possibile ritorno in Italia, è stato accostato tanto alla panchina del Milan nel momento più buio di Paulo Fonseca, ma ad oggi il suo riapprodo in Serie A sembra abbastanza lontano. Piuttosto, Allegri potrebbe scegliere di concedersi la prima avventura all’estero della sua vita. Farlo sedendosi su una panchina così prestigiosa sarebbe sicuramente un sogno.

Per lui ma anche per tanti altri colleghi che hanno sperato in una chiamata ma, purtroppo per loro, senza successo. La Big è giunta evidentemente a fine ciclo, forse anche da diversi mesi, ma alla fine in società hanno deciso di continuare a dare fiducia al proprio tecnico. Scelta che non sembra aver ripagato e ora anche la loro pazienza è agli sgoccioli.

Allegri di nuovo in panchina: allenerà una Big

Ennesimo passo falso, in un match tutt’altro che facile questo va detto, per il Manchester United che non sembra proprio riuscire a trovare la quadra. Erik Ten Hag continua a deludere e il prossimo incontro di Premier League potrebbe non servire a salvare il suo posto a bordo dei Red Devils. Gli elementi per l’esonero ci sarebbero tutti e la sosta si trasformerà in un crocevia importante per la sua carriera.

Capolinea ormai prossimo per l’olandese ex Ajax che continua a deludere in campionato e in Europa League non è di certo riuscito a fare meglio. Il 3-3, ottenuto in rimonta all’ultimo respiro contro il Porto, è per il club l’ennesimo smacco di questa avventura che vede davanti a sé un solo epilogo possibile. Poi, come se non bastasse, domenica Ten Hag e i suoi affronteranno l’Aston Villa in un altro incontro che rischia di rivelarsi estremamente complicato.

Prima della sfida di campionato difficilmente ci saranno scossoni ma in pausa tutto potrebbe cambiare. In quel periodo la società farà le sue ultime valutazioni e ad oggi è lecito credere che ci sarà un avvicendamento in panchina. Max Allegri spera di poter ripartire dalla difficile sfida di Manchester, chiamato a risalire la classifica sia in Premier che in campo europeo.