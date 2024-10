Fonseca sorprende tutti: scelte fatte per Fiorentina-Milan

Paulo Fonseca ha praticamente scelto l’undici che giocherà contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese è pronto a sorprendere tutti

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze, affronterà la Fiorentina per la settima giornata di Serie A.

Sarà il match che chiuderà il turno e che manderà in archivio un altro pezzo di stagione, vista la pausa per le nazionali. Sarà così nuovamente tempo di bilanci, per una squadra rinata con la vittoria nel derby. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul successo contro i nerazzurri, ma il tecnico portoghese è stato bravo a cambiare il suo Milan e ad avere la meglio dei cugini.

Fonseca è così ripartito da quel trionfo, che ha rigenerato l’ambiente, la squadra, i tifosi e lo stesso allenatore. Da lì, di fatto, l’ex Lille non ha più cambiato. Contro il Lecce ha schierato la stessa formazione, confermandola anche contro il Bayer Leverkusen, nel secondo turno di Champions League, con l’unica eccezione rappresentata da Ruben Loftus-Cheek per un Alvaro Morata non proprio al 100%. L’inglese, però, non ha fornito le risposte sperate e domani tornerà ad accomodarsi in panchina. Lo spagnolo, infatti, è pronto a prendersi il posto in avanti, insieme a Tammy Abraham.

Milan, Fonseca ha già deciso: la scelta su Pavlovic

Paulo Fonseca è dunque intenzionato ad affidarsi alla coppia dei due centravanti con cui ha fatto la differenza. Ma anche il resto della squadra non dovrebbe cambiare.

La notizia sorprendente, infatti, è proprio che il tecnico portoghese stia pensando di non effettuare alcuna sostituzione. Nei giorni scorsi, come d’altronde, alla vigilia della sfida in Germania, è emersa la possibilità di affidarsi a Davide Calabria e Pavlovic al posto di Emerson Royal e Tomori, ma anche stavolta dovrebbe prevalere la scelta di continuare a giocare con chi ha fatto meglio. Sul brasiliano chiaramente non ci sono dubbi visto l’infortunio dell’italiano. A sorprendere un po’ è così l’ennesima assenza del centrale serbo, che ad inizio stagione sembrava essere l’unica nota lieta. Oggi è costretto ad inseguire, con Fonseca che gli preferisce Matteo Gabbia e il centrale inglese. A completare il reparto difensivo a quattro, davanti a Mike Maignan, ci sarà chiaramente Theo Hernandez. Conferme anche a centrocampo e in attacco, con Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders, ormai insostituibili, così come Rafa Leao e Christian Pulisic.