Kalulu-Juve, il Milan si mangia le mani ma resta un’ultima speranza

Non stanno passando inosservate le ottime prestazioni fornite da Pierre Kalulu con la maglia della Juventus ed in casa Milan iniziano ad esserci rimpianti.

L’addio del terzino francese in estate non aveva convinto gran parte della tifoseria che ora sta assistendo alla definitiva esplosione del calciatore transalpino alla corte di Thiago Motta vedendo un Milan che invece fa fatica a trovare un terzino destro di completo affidamento anche se Emerson Royal sta pian piano conquistando Fonseca.

La cessione di Kalulu alla Juventus è ancora una ferita aperta per molti tifosi del Milan e vedere il classe 2000 conquistare critica e addetti ai lavori con la maglia bianconera fa ancora più male. Passato a Torino durante gli ultimi giorni di mercato estivo, il terzino ha subito scalato le gerarchie in casa bianconera diventando un punto fermo della formazione di Thiago Motta. A Lipsia, in occasione della vittoria della Juventus in Champions League sul campo del club tedesco, è risultato uno dei migliori in campo, venendo accostato ad una leggenda bianconera come Giorgio Chiellini.

Rimpianto Milan per Kalulu, c’è una piccola speranza per i rossoneri

Passato alla Juventus in prestito oneroso per 3,3 milioni di euro, Pierre Kalulu può essere riscattato dai bianconeri per una somma pari a 14 milioni più 3 di bonus. Una cifra di certo non esagerata per un difensore che sta dimostrando di valere ben oltre questa somma ma l’unica speranza per il Milan è che la Juve decida di non investire sul terzino lasciandolo tornare a Milanello.

Al momento appare impossibile che la Juventus possa lasciar tornare il difensore in maglia rossonera considerato quanto Thiago Motta stia puntando sul classe 2000. Le vie del mercato però si sa, sono infinite e non è da escludere che le cose possano cambiare da qui a fine stagione, quando i bianconeri dovranno prendere una decisione definitiva nei confronti del terzino.

L’infortunio di Bremer, tra l’altro, darà un ruolo di maggiore importanza a Pierre Kalulu che potrebbe essere utilizzato anche come centrale da Thiago Motta in caso di necessità. Ancora più spazio per il francese che si appresta a diventare ancora più decisivo nella retroguardia juventina.

Quello che dispiace in casa Milan è che la partenza di Kalulu ha lasciato un buco a destra che non è ancora stato colmato a sufficienza. Emerson Royal ha alternato partite di buona fattura a prestazioni meno convincenti mentre Davide Calabria è stato fermo ai box per infortunio ma su di lui pesa la scadenza del contratto a giugno. Il terzino italiano, infatti, appare destinato a salutare al termine del campionato lasciando il club a parametro zero.