@ML – Fonseca ne perde altri: tripla assenza per Fiorentina-Milan

Fonseca perde tre giocatori per la trasferta di Firenze: tutti e tre saltano la partita per infortunio. Convocati tre giovani

La trasferta di Firenze prima della sosta per rispondere al Napoli e restare nelle zone altissime della classifica. L’obiettivo del Milan per questo turno di campionato è ormai chiaro. Paulo Fonseca, che ha parlato poco fa in conferenza stampa, sa che è un avversari complicato da affrontare soprattutto per il modo di difendere a uomo. Che rischia di creare un po’ di problemi al classico gioco posizionale dei rossoneri.

Il Milan inoltre deve fare i conti con il problema infortuni. Sappiamo già che non ci sarà Davide Calabria, alle prese con un problema al polpaccio: si tratta di una di basso grado al soleo del polpaccio sinistro e farà nuovi controlli fra sette giorni. La speranza quindi è di riaverlo a disposizione per il rientro dalla sosta. Il terzino era rientrato a Leverkusen dopo un periodo di stop ma purtroppo è costretto a fermarsi ancora. Emerson Royal dovrà quindi fare gli straordinari. Il capitano però non è l’unico assente per la trasferta di domani: a lui se ne sono aggiungi altri due in queste ultime ore. Non è un’emergenza ma la lista si allunga.

Fiorentina-Milan, non solo Calabria: altri due assenti

Come raccolto da MilanLive.it, per la trasferta di Firenze mancheranno anche Luka Jovic e Loftus-Cheek. Entrambi hanno infatti accusato problemi fisici in questi ultimi giorni e per questo non prenderanno parte all’importante sfida di campionato. Una doppia assenza pesante perché si tratta di due pedine utili soprattutto a partita in corso.

Per quanto riguarda Loftus-Cheek, l’assenza è dovuta ad un risentimento al flessore destro. Da stabilire i tempi di recupero ma durante la sosta resterà a Milanello e quindi potrà lavorare con calma ad un veloce rientro. Jovic invece ha accusato un sovraccarico al pube. Anche questo, quindi, se confermato, è un infortunio non così grave e risolvibile in poco tempo ma vedremo quale sarà il percorso. Intanto Fonseca per ovviare a questa tripla assenza ha deciso di convocare tre giocatori del Milan Futuro: Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Alex Jimenez. Tre giocatori nei tre ruoli degli infortunati. Chissà se il tecnico gli darà un po’ di spazio magari nel secondo tempo se la partita lo permetterà. Assente invece Davide Bartesaghi a causa del rosso rimediato contro il Lecce (ingiusto) che ha fatto scattare la squalifica.