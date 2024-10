Morata sotto attacco: “Esagerato!”, la bufera continua

Scoppia un caso che vede coinvolto Alvaro Morata: è arrivato un altro attacco per il centravanti rossonero

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo aveva trovato sistemazione in una casa nel comune di Corbetta, in provincia di Milano, a pochi chilometri dal centro città. Il Sindaco della città ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram annunciando l’arrivo del calciatore. Che, giustamente, non ha preso bene l’iniziativa.

Morata ha quindi pubblicato una storia sul suo profilo annunciando la decisione di cambiare casa perché ha sentito violata la sua privacy. In risposta a questo, il Sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, piuttosto che chiedere scusa, ha scelto di pubblicare una foto con il logo dell’Inter e la scritta “Ciao ciao“. Insomma, non proprio una bella scelta. E così si è scatenata la bufera sui social, con tantissimi tifosi che hanno giustamente difeso il calciatore. Ballarini ha spiegato la sua posizione in un’intervista rilasciata a Calciomercato.it e ha definito la reazione di Morata “Esagerata“.

Il Sindaco di Corbetta contro Morata: “E’ stato lui ad amplificare tutto”

“Mi sembra una reazione esagerata. Lui voleva mantenere riservato la sua abitazione a Corbetta, ma la reazione ha amplificato tutto”. Secondo il Sindaco, quindi, il suo post su Instagram non avrebbe creato alcun tipo di problema visto che era stato visto “solo” da 7mila persone.

“Dopo il messaggio di Morata adesso ne ha 700 mila. Siccome so che lui è a Corbetta da un mese, perché l’ho saputo da persone che l’hanno saputo a loro volta direttamente da Morata, ho ricevuto tante telefonate di gente che voleva verificare che Alvaro vivesse da noi. Semplicemente volevo fare un benvenuto. Invece lui sostiene che sia stata una violazione della privacy, ma non c’è assolutamente nessuna violazione. Non abbiamo detto l’indirizzo, mi spiace che sia successo tutto questo”, ha spiegato Ballarini.

Il Sindaco racconta anche un precedente: “Due anni fa Onana prese casa a Corbetta e uscì sui giornali. Non capisco perché adesso Morata ha fatto tutto questo casino. Non mi sembra neanche una grande notizia da proporre”. Insomma, secondo lui il caso è diventato mediatico a causa dello stesso Morata, che avrebbe potuto chiedere direttamente di rimuovere il post. Adesso è pronto a fare pace con lui: “Se viene qui, ci beviamo qualcosa insieme e gli garantiamo il massimo della privacy. Mi stupisce che una persona così per bene abbia reagito così. Farei pace magari con un bicchiere di sangria“.