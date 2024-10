Sergio Ramos in Serie A, arriva subito: colpo a zero

Sergio Ramos, attualmente svincolato, idea per un club di Serie A: il colpo a costo zero affascina i tifosi

Gli infortuni continuano ad essere un serio problema per il mondo del calcio. Il Milan ne sa qualcosa visto che durante l’estate ha perso Alessandro Florenzi probabilmente per tutta la stagione. Invece, è previsto per l’inizio del 2025 il rientro di Ismael Bennacer, che ha riportato una grave lesione al polpaccio e resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi.

Un inizio di stagione contraddistinto da numerosissimi e gravissimi infortuni. Danilo del Nottingham, Scamacca dell’Atalanta, Ter Stegen del Barcellona, Malinovskyi del Genoa e così via. L’ultimo, in ordine di tempo, quello di Bremer della Juventus a Lipsia durante la partita di Champions League. Lesione del crociato e rottura del menisco per il difensore del brasiliano, che può dire addio al suo campionato. Tornerà sui campi quasi sicuramente solo il prossimo anno. Un colpo durissimo per lui, in netta crescita, e per Thiago Motta, che dovrà fare a meno di un pilastro della sua difesa. Al momento non ci sono passi concreti per l’acquisto di uno svincolato, ma c’è l’idea Sergio Ramos che stuzzica soprattutto i tifosi.

Suggestione Sergio Ramos, i tifosi spingono per il suo arrivo

Una suggestione e poco altro. La Juventus, che da tempo ha avviato una campagna di riduzione dei costi, non sta pensando seriamente a Sergio Ramos, attualmente svincolato. L’idea però c’è e sono soprattutto i tifosi sui social a spingere per il suo acquisto. Lo spagnolo è rimasto senza squadra dopo l’addio al Siviglia: è in attesa di opportunità perché non ha ancora intenzione di ritirarsi e la Juventus potrebbe intrigarlo.

A suo favore c’è una condizione fisica invidiabile, oltre ovviamente all’esperienza e alla qualità che gli permetterebbero di incidere fin da subito. L’ostacolo, come detto, è il costo di ingaggio: Sergio Ramos è svincolato e quindi per accasarsi chiede comunque tanti soldi, sicuramente oltre i 7 milioni. Cifra che la società non ha più intenzione di spendere, tanto da aver mollato Adrien Rabiot a costo zero e da avviare una trattativa con Vlahovic per un nuovo contratto a ribasso. Inoltre, Giuntoli vuole puntare sui giovani ed è per questo che sta ragionando su altre opportunità ma solo a gennaio. Per adesso le alternative non mancano: potrebbe esserci un reintegro in pianta stabile di Danilo e l’inserimento di un altro giocatore della Next-Gen. Dopodiché, a gennaio si valuterà l’acquisto di un difensore. C’è anche il jolly Kalulu, che i tifosi del Milan conoscono benissimo: con lui si può stare tranquilli su più fronti.