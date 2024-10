Telefono bollente, Ibra lo chiama: il colpo per giugno è servito

Il dirigente svedese pronto a portarlo a Milano la prossima estate: Ibra si scatena, affare da urlo per il Milan di Fonseca

Il mercato non dorme mai ed, evidentemente, nemmeno Zlatan Ibrahimovic. Il braccio destro di Cardinale sa bene come e dove migliorare la rosa rossonera ed in tal senso ha già in canna un colpo che farebbe impazzire i tifosi del ‘Diavolo’ nel mese di giugno. Occhio all’offerta: lo svedese è pronto a chiamarlo.

Sembra evidente, lo è stato d’altronde per tutta l’estate, come una delle priorità del Milan sia ancora oggi programmare un cambio importante in attacco. Certo, a Milanello sono arrivati Morata e Abraham ma come ora come ora non sembrano destinati a scolpire nella pietra il loro nome nella storia rossonera. Lo spagnolo ha 31 anni, ha già patito diversi acciacchi e non è detto affatto che chiuda la carriera in rossonero. Abraham, pur convincendo tutti, è in prestito secco dalla Roma: non è minimamente scontato l’accordo coi giallorossi per trattenerlo a Milanello.

Ecco perché in vista della prossima stagione si torna a valutare almeno un grande colpo al centro dell’attacco, un bomber futuribile ma che sia già decisivo, per trascinare il Milan a suon di gol. Si è parlato a lungo di Jonathan David – tra le priorità pure dell’Inter visto il contratto con il Lille in scadenza a fine giugno – e non solo. Ma adesso Zlatan Ibrahimovic, in prima persona, sembrerebbe aver preso una decisione sull’attaccante che a sua detta sarebbe degno di guidare l’attacco del Milan da qui ai prossimi anni: ecco di chi si tratta.

Affare da urlo: Milan, il bomber lo sceglie Ibra

Caccia al nuovo attaccante. Il Milan non si ferma e dopo un’estate di grossi cambiamenti è pronto, ancora, a rivoluzionare la rosa. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Paulo Fonseca. Ed il profilo perfetto lo ha definito Zlatan Ibrahimovic in persona.

Si tratta di Viktor Gyokeres, svedese come il dirigente milanista e che lo stesso Ibra conosce molto bene. Già la scorsa estate era stato accostato ai colori rossoneri salvo poi rimanere allo Sporting con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Un centravanti di grande presenza dentro l’aria di rigore quello di Stoccolma che a 26 anni può vivere dunque il grande salto della sua carriera. Gyokeres è già arrivato a quota 11 reti totali quest’anno, in appena 10 presenze e per giunta con 3 assist vincenti all’attivo. Numeri che sembrerebbero convincere sempre di più la dirigenza di Via Aldo Rossi a puntare su di lui a partire da luglio.

Una scelta oculata, che vede proprio in Ibrahimovic il primissimo sponsor del connazionale, considerato una delle punte più implacabili d’Europa sotto porta. Bisognerà fare i conti con una valutazione importante che lo Sporting, forte della lunga scadenza contrattuale, farà di Gyokeres. Si parla di circa 60 milioni di euro: un investimento che però, già ventilato mesi fa con Zirkzee, potrebbe finalmente vedere la luce. Gyokeres al Milan: garantisce Ibrahimovic.