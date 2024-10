Un gol a partita e inizio da sogno, il Milan aveva provato a prenderlo: il retroscena

L’attaccante sta facendo un gol a partita: il Milan aveva provato a prenderlo a fine agosto, il retroscena di mercato

Il Milan ha cercato a lungo un attaccante per il post Giroud. Il primo obiettivo, come tutti sanno, era Joshua Zirkzee del Bologna. La trattativa c’era ed era anche ben avviata, fino a quando la dirigenza non si è scontrata con le esose richieste del suo procuratore sulle commissioni. Richieste che, invece, il Manchester United ha ritenuto giuste e alla fine è andato in Premier League.

Una scelta che si sta rivelando sbagliata visto che i Red Devils continuano ad essere una polveriera e lui si sta prendendo colpe non sue. Il Milan alla fine ha ripiegato su Alvaro Morata, un centravanti di qualità e di grande esperienza, perfetto per sostituire Giroud in tutti gli aspetti. L’idea però era quella di investire su un attaccante giovane sul quale costruire un percorso; idea rinviata alle prossime sessioni di mercato, nel frattempo lo spagnolo è una garanzie e c’è anche Abraham. E, a proposito dell’inglese: prima di prendere lui, i rossoneri avevano fatto un tentativo per Gimenez del Feyenoord e, come svelato poco fa, Samu Omorodion.

Il Milan ha provato a prendere Omorodion, i dettagli

L’attaccante spagnolo, reduce da un’ottima stagione al Deportivo Alaves, è stato poi ceduto al Porto con una “strana” formula: i portoghesi hanno pagato 15 milioni all’Atletico Madrid per il 50% del cartellino di Omorodion. Lo stesso Porto che aveva bisogno di un sostituto di Mehdi Taremi, passato all’Inter a costo zero. Una scelta che si sta rivelando azzeccatissima.

Omorodion sta segnando un gol a partita: 4 su 4 in campionato, 3 su 2 in Europa League. Totale: 7 gol in 6 partite. Un inizio da sogno per un giocatore che rischia di diventare il prossimo crack del calcio mondiale. Era fatta col Chelsea, poi l’affare è saltato prima delle visite mediche. Sul finire di agosto, come rivelato da Matteo Moretto, ci aveva pensato anche il Milan. Un sondaggio che non è andato oltre per due motivi: costi troppo alti (e la formula del 50% non sarebbe stata presa in considerazione) e accordo ormai già trovato con il Porto. Un tentativo che si aggiunge a quello fatto per Santiago Gimenez del Feyenoord, come lui stesso ha rivelato in un’intervista nelle scorse ore. Insomma, il Milan ha provato comunque a prendere un’altra punta ma si è scontrata con diversi fattori. Investimento rinviato al prossimo anno: nel frattempo, avanti con Morata e Abraham per almeno una stagione.