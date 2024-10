Colpo a zero in Serie A: Jorginho pronto a tornare in Italia

Jorginho potrebbe tornare in Serie A il prossimo anno a costo zero: doppia opzione sul piatto, i dettagli

I 33 anni per Jorginho si avvicinano e, oltre all’età, aumenta anche il dubbio in merito al suo futuro. All’Arsenal ha perso minutaggio: solo tre presenze finora e solo due volte da titolare. L’esperienza dell’italo-brasiliano a Londra è sempre più vicina alla fine: se dovesse continuare ad avere così poco spazio anche nei prossimi mesi, l’addio già a gennaio diventa una soluzione molto probabile.

Coi Gunners ha un contratto in scadenza a giugno 2025, questo significa che da gennaio in poi può accordarsi con qualsiasi altra squadra per un trasferimento gratis in estate. L’ex Napoli però potrebbe spingere per cambiare subito squadre, magari tramite pagamento di un piccolo indennizzo. Tutto dipenderà da come e quanto Arteta avrà intenzione di impiegarlo da qui al mercato di gennaio. Molto probabilmente l’allenatore sarà disponibile a liberarlo ed ecco quindi che si profila un ritorno in Italia. In Serie A ha già vestito le maglie dell’Hellas Verona e del Napoli: il nostro campionato è stato il trampolino di lancio della sua carriera e, a questo punto, potrebbe diventare anche l’ultima tappa della sua straordinaria carriera.

Jorginho torna in Italia, doppia opzione

Ci sono squadre italiane che sarebbero disposte a portarlo subito in Italia, più a giugno a costo zero che a gennaio (anche se resta un’ipotesi da non escludere come già detto). Lui sarebbe ben felice di tornare in un campionato dove i ritmi gli consentirebbero di essere ancora importante e decisivo.

Le due società interessate a Jorginho sono Roma e Lazio. Per quanto riguarda i giallorossi, tutto dipende ovviamente da Leandro Paredes, che a giugno potrebbe decidere di lasciare la capitale per intraprendere una nuova avventura altrove; a quel punto servirebbe un nuovo metodista davanti alla difesa e l’italo-brasiliano è perfetto per quel tipo di ruolo. Dall’altro lato invece c’è la Lazio di Baroni, che in quella posizione sta vedendo Rovella in crescita: Jorginho lo affiancherebbe, aiutando quindi l’ex Monza a crescere e a migliorare in vista di un futuro in Nazionale, magari proprio in quello che era il suo ruolo davanti alla difesa (il suo rapporto con l’Italia sembra essere ormai finito dopo l’Europeo). A queste due squadre poi potrebbero aggiungersene anche altre ma per adesso non ci sono indiscrezioni. Non possiamo escludere un romanticissimo ritorno all’Hellas Verona, lì dove ha mosso i primi passi da calciatore professionista prima di spiccare il volo.