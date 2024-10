Colpo Zappacosta a zero in Serie A, affare per il 2025

Possibilità irrinunciabile per Zappacosta: due big lo vogliono a costo zero, difficile dire no. I dettagli

La stagione è iniziata da pochissimo e a breve ci sarà la classica sosta per gli impegni delle Nazionali di ottobre. Ci sarà modo quindi per tirare le prime somme di questo campionato, anche se la strada sembra già tracciata dopo le prime sei giornata. L’Inter, la Juventus e il Milan competono per lo Scudetto, ma la sensazione è che una delle favorite è il Napoli per il fattore Conte e l’assenza di coppe europee.

Gli azzurri hanno investito tantissimo in estate: circa 150 milioni sul mercato, più lo stipendio dell’allenatore che è fra i più alti di tutto il campionato. E in tutto ciò senza vendere Osimhen, ceduto solo in prestito al Galatasaray. Insomma, gli azzurri sono pronti a lottare per il titolo, anche se Conte in conferenza stampa prova a togliere pressioni alla sua squadra. Il mercato di gennaio sarà uno spartiacque importante per le ambizioni delle società e vedremo cosa accadrà. Intanto però le big d’Italia ragionano anche in ottica futura per gli acquisti a colpo zero, sempre più frequenti sul mercato. Davide Zappacosta, in scadenza con l’Atalanta a giugno, è fra i più attenzionati.

Due opzioni per Zappacosta: occasione a costo zero

Per adesso non si parla di rinnovo con gli orobici anche se qualche dialogo c’è. Zappacosta, prima di decidere, vuole guardarsi intorno e capire se ci sono margini per una nuova e importante avventura. A quanto pare, ci sono due big della Serie A che potrebbero dargli un’occasione. E per lui, a 32 anni sarà, sarà difficile dire no.

La prima squadra che ha mostrato interesse è l’Inter: Zappacosta è perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi perché in carriera ha sempre fatto il quinto di centrocampo e con grandi risultati. Anche all’Atalanta ricopre quella posizione e Gasperini difficilmente fa a meno di lui. I nerazzurri, sempre molto attenti alle opportunità a costo zero, si ritroverebbero un esterno di spessore che può allungare ancora di più la panchina e rappresentare un’alternativa di livello. Un colpo alla Darmian, per intenderci. L’Inter però non è l’unica opzione: c’è la Juventus che potrebbe fare lo stesso ragionamento, anche se in questo caso parliamo di una classica difesa a quattro. Zappacosta a costo zero però è un’occasione che Giuntoli non può ignorare. Si profila così un’altra sfida di mercato fra le due big, come Tiago Djalò e Cabal nelle ultime due sessioni.