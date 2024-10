Doloroso lutto nel mondo del calcio, i tifosi non se ne fanno una ragione

Ennesimo dispiacere per i tifosi di tutta Italia che hanno visto andarsene un grande ex rossoblù: l’ultimo pensiero è da brividi.

Ancora un doloroso lutto per il mondo del calcio che qualche ora fa si è trovato costretto a salutare Perla Mazzolini, moglie dell’ex attaccante della Nazionale, nonché campione d’Italia con l’Hellas Verona, Giuseppe Galderisi. Questo non rappresenta però l’unico rammarico del momento per i tifosi di tutta Italia che hanno dovuto salutare un altro grandi di questo sport.

Si allunga, dunque, la già nutrita lista di protagonisti del calcio che ci hanno salutato prima del tempo. Un altro gigante, particolarmente innamorato del campo e delle sue dinamiche, si spento in queste ultime ore strappando più di qualche lacrima nei confronti degli appassionati del gioco più bello che ci sia. In queste ore si sono consumati i funerali e tantissime persone hanno deciso di prendersi un momento per salutarlo ancora un ultima volta.

Anche il club, al quale è appartenuto per praticamente tutta la vita, non solo quella professionale, ha voluto ricordarlo con un comunicato ufficiale che ha commosso davvero tutto. Anche se si è da poco spento, il suo ricordo è destinato a rimanere in eterno.

Calcio in lutto, il ricordo del club è da lacrime

Una perdita a dir poco significativa per l’Altetico Tricase, per il Salento e per tutto il calcio in generale, non solo quello appartenente alle leghe minori. All’età di 76 anni si è spento per sempre Rocco Maglie, storico segretario del club rossoblù che ha rappresentato per anni, per tutti i tesserati, un assoluto punto di riferimento. “Nemmeno la morte stessa può separarci” ha scritto la società nel suo toccante ricordo.

Da questo momento la vita per la società con sede in Via Olimpica, nella città di Tricase per l’appunto, non sarà di certo la stessa. Lutto al braccio e dolore nel cuore per il club che ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha deciso di diffondere la notizia attraverso il proprio comunicato. Gli abitanti del luogo lo sapevano ma grazie al cordoglio del club il triste epilogo è diventato noto a tutti.

Sebbene si sia già consumato il funerale, la sensazione è che i tifosi troveranno il modo per ricordarlo ancora. Sicuramente in campo e sugli spalti ma anche nella vita di tutti i giorni visto che Rocco Maglie potrà aver abbandonato questo pianeta ma i suoi insegnamenti sono rimasti. Si tratta di una gravissima perdita per tutto il popolo salentino che ha salutato così uno dei suoi figli più cari.