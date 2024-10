Loftus-Cheek ancora in Premier con lo scambio: l’ex Ajax al Milan

Ruben Loftus-Cheek potrebbe far ritorno in Premier League nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco dove potrebbe giocare

Non è proprio una stagione facile per Ruben Loftus-Cheek. L’inglese con Stefano Pioli in panchina era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, giocando da trequartista e risultando decisivo soprattutto in zona gol.

Con Paulo Fonseca le cose però stanno cambiando. Anche con il portoghese ha iniziato a giocare titolare, ma senza mai convincere, anche perchĂ© i compiti a lui assegnati sono diversi rispetto al passato. L’ex Lille così lo ha utilizzato anche qualche metro piĂą basso per far avanzare Tiijani Reijnders, poi con l’idea di schierare le due punte, Alvaro Morata e Tammy Abraham, tutto è davvero cambiato.

Oggi è proprio quest’ultima la soluzione che Fonseca ritiene la migliore. Non durerĂ per sempre, ma Fonseca per il momento ritiene Loftus-Cheek una riserva. L’inglese dovrĂ cercare di adattare il proprio modo di giocare alle esigenze del mister se vuole riconquistare il Milan. Un Milan che si sta guardando attorno, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, per mettere le mani su giocatori piĂą funzionali al modo di vedere calcio dell’ex Lille.

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un mediano, di un calciatore che sappia giocare davanti la difesa con maggiore naturalezza, che possa affiancare sia Fofana che Reijnders. In Italia si segue Belahyane, talento del Verona, e Ricci del Torino, ma attenzione ad altre idee che potrebbero arrivare dall’Inghilterra.

Dalla Premier il mediano, possibile scambio con Loftus-Cheek

Chukwuemeka è sempre sul taccuino di Geoffrey Moncada. Può essere un’opportunitĂ , soprattutto se il Chelsea dovesse concedere il prestito con diritto di riscatto. Sempre dalla Premier League, però, c’è un altro calciatore che farebbe a caso del Milan.

Stiamo parlando di Edson Alvarez. Mediano ex Ajax, oggi in forza al West Ham. Il calciatore classe 1997 di Tlalnepantla, ha raccolto sette presenze in questo inizio di stagione, cinque in Premier League e due in EFL Cup, per un totale di oltre 380 minuti. Non è proprio una prima scelta per gli Hammers, così in campionato sono state tre le sfide iniziate da titolare. Può essere un’occasione soprattutto se il West Ham dovesse tornare sulle tracce di Ruben Loftus-Cheek così da apparecchiare uno scambio con il Diavolo. La situazione va dunque monitorare con attenzione. Il centrocampista inglese inglese potrebbe far ritorno in Premier League in cambio del messicano Edson Alvarez.