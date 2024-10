Ritorno di fiamma, il Milan lo vuole a tutti i costi a gennaio

Il club rossonero sta ripensando a un “vecchio” obiettivo per rinforzarsi nel calciomercato invernale: il prezzo è già fissato.

L’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer ha privato Paulo Fonseca di una pedina importante a centrocampo, un reparto in cui ha praticamente i giocatori contati. Molto probabilmente a gennaio il Milan prenderà un innesto.

L’algerino dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025 e avrà bisogno di tempo per tornare in condizioni fisiche ottimali. Da ricordare anche che nel finale della sessione estiva del calciomercato il club rossonero aveva pensato alla sua cessione per acquistare un altro centrocampista, individuato in Manu Koné, però il trasferimento non si è concretizzato e il francese ha accettato l’offerta della Roma. L’ex di Arsenal ed Empoli è considerato cedibile, anche se dopo l’infortunio difficilmente ci saranno offerte particolari per lui nella sessione invernale.

Milan, un centrocampista torna nel mirino

Ovviamente, non c’era solo Koné tra i centrocampisti nel mirino del Milan dopo l’acquisto di Youssouf Fofana. Un altro profilo molto gradito era Johnny Cardoso, 23enne nazionale americano in possesso anche del passaporto italiano. Gioca nel Real Betis, dove è approdato a gennaio 2024 per circa 6 milioni di euro proveniente dai brasiliani dell’Internacional.

Il Milan potrebbe rifarsi sotto a gennaio, ma l’operazione non è semplice. Di mezzo c’è l’ostacolo Tottenham, che nell’ambito della cessione di Giovani Lo Celso al Betis ha ottenuto un’opzione per comprare Cardoso a 25 milioni nella prossima estate. Questo è prezzo del club spagnolo, che a luglio-agosto ha resistito alle offerte che sono arrivate e si è garantito la permanenza di un giocatore importante. L’allenatore Manuel Pellegrini nel frattempo ha perso elementi come Guido Rodriguez, Nabil Fekir, Ayoze Perez, Chadi Riad e Juan Miranda.

Il Tottenham ha trovato una soluzione per lasciare Cardoso a Siviglia e garantirsi di avere la “priorità” sul giocatore nel 2025. Da capire cosa succederà a gennaio, se gli Spurs cercheranno subito di comprare il giocatore o se attenderanno l’estate. Lo stesso Betis potrebbe decidere di tenere il nazionale americano fino al termine della stagione oppure valutare immediatamente delle offerte.

Da segnalare che Cardoso nella Liga ha collezionato finora 4 presenze, una sola da titolare. Potrebbe non essere più così fondamentale per Pellegrini. Il Milan monitora la situazione e magari farà un tentativo per intavolare una trattativa. Sicuramente, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno anche altri nomi nella loro lista per gennaio. Qualcuno arriverà, vedremo chi.