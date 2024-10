Rottura totale col Milan: via a gennaio in prestito

Il Milan ha rotto con un giocatore ed ha deciso di cederlo in prestito in vista della prossima sessione di calciomercato.

L’imminente sosta per le partite delle nazionali darà la possibilità alle squadre di iniziare a lavorare alla finestra di mercato invernale per provare a chiudere affari sia in uscita che in entrata per sistemare i propri organici.

La prima parte di stagione ha messo in mostra pregi e difetti del Milan di Paulo Fonseca che andrà ritoccato per sistemare la rosa a sua disposizione in vista della seconda parte di campionato. Oltre alle correzioni in entrata, il Milan ha già individuato quelli che potrebbero essere i calciatori destinati all’addio in vista di gennaio. Ormai è consolidata la rottura con un calciatore che aspetta l’inizio del nuovo anno per trovare una sistemazione e partire, anche in prestito.

Milan, prima decisione in sede di calciomercato: si chiuderà la cessione in prestito

Il rapporto tra Divock Origi ed il Milan è ormai logorato con il centravanti belga che è completamente fuori dai piani del club rossonero. Zlatan Ibrahimovic affermò in sede di presentazione della stagione che l’intenzione del Milan fosse quella di aggregare l’ex Liverpool e Ballo-Touré al Milan Futuro ma i calciatori ora sono completamente fuori rosa.

Il contratto di Origi con il Milan scadrà nel giugno del 2026 ma il club è di fatto prigioniero dell’alto ingaggio percepito dalla punta classe 1995. I 4 milioni di euro netti all’anno spaventano ogni società che si fa avanti per il suo cartellino non avendo intenzione di eguagliare lo stipendio percepito in rossonero.

Il Milan avrebbe deciso di cedere il calciatore in prestito andando a contribuire in parte allo stipendio del calciatore pur di risparmiare parte dell’ingaggio. Durante la scorsa estate si erano fatte avanti alcune squadre arabe ma Origi aveva rifiutato la destinazione. Non è da escludere un ritorno in Inghilterra per il belga nonostante la scorsa stagione chiuse la sua avventura al Nottingham Forest senza segnare reti.

Non c’è solamente Divock Origi in uscita in casa Milan con i rossoneri che potrebbero salutare altre pedine in vista di gennaio. Oltre a Ballo-Touré, fuori rosa come il belga, anche Davide Calabria rischia di salutare il club tra tre mesi. Il terzino destro è in scadenza di contratto con il club e, se non dovesse giungere un accordo per il rinnovo, il Milan darebbe l’ok alla sua partenza per cercare di monetizzare quanto più possibile dal suo addio.