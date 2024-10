Sainz-Ferrari, è già guerra: l’annuncio sorprende i tifosi della Rossa

Sainz spera di poter essere competitivo quando lascerà la Ferrari: arrivano delle dichiarazioni che lo fanno essere fiducioso.

La scuderia di Maranello ha rinnovato il contratto a Charles Leclerc e poi ha deciso di non confermare Carlos Sainz, preferendo l’ingaggio di Lewis Hamilton. Una mossa shock per il paddock della F1, anche perché il sette volte campione del mondo aveva un contratto con Mercedes per il 2025, ma ha esercitato una clausola per liberarsi anticipatamente. Ci sarà grande curiosità di vederlo in azione con la Rossa.

Ovviamente, per Sainz è stata una delusione la scelta della Ferrari di non prolungargli il contratto. Era fiducioso di avere grandi chance di rimanere, però i vertici della scuderia hanno optato per un pilota completamente diverso, un campione già affermato nonché una leggenda della Formula 1. Lo spagnolo sperava che la Mercedes lo chiamasse proprio per sostituire Lewis, ma gli è stato preferito il giovanissimo Andrea Kimi Antonelli. Ha sperato anche nella Red Bull, ma incredibilmente è stato rinnovato l’accordo con Sergio Perez fino al 2026.

F1, Carlos Sainz in Williams: cosa succederà?

A Sainz erano rimaste Alpine, Sauber/Audi e Williams come opzioni. Ha scelto l’ultima, stipulando un contratto biennale da circa 10 milioni di euro annui che gli permetterà di liberarsi prima del 2026 e che contiene anche un’opzione per un eventuale prolungamento fino al 2027. La scuderia di Grove è una delle più vincenti nella storia della F1, ma nell’attuale classifica costruttori è terzultima con 16 punti: alle sue spalle proprio Alpine (13) e Sauber (0).

Probabilmente il passaggio in Williams metterà Carlos nella situazione di dover lottare anche solo per andare punti, sarà una situazione molto diversa da quella a cui è abituato da un po’ di anni a questa parte. Nonostante questa previsione scontata, il team manager James Vowles è sicuro che si potranno avere ambizioni migliori. Intervistato da Beyond The Grid sul fatto che Sainz non abbia escluso un futuro ritorno a Maranello, la sua risposta è stata chiara: “Avrei detto la stessa cosa. Però, quando batteremo la Ferrari, penso che preferirà trovarsi qui dove sarà“.

Vowles è ottimista sul futuro della Williams, si è anche detto convinto che Sainz e Alexander Albon rappresentino la migliore coppia di piloti della griglia della Formula 1 nel 2025. Inoltre, lo spagnolo con la sua esperienza e il suo carattere può essere il leader che serve alla scuderia per fare dei passi in avanti.