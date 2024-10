Theo Hernandez sbaglia il rigore e la media peggiora. I numeri dal dischetto di Pulisic e Morata

Theo Hernandez ha sbagliato il rigore contro la Fiorentina. I tifosi non ci stanno: “Perché l’ha calciato lui?”

Si sta giocando in questi minuti Fiorentina-Milan, la partita che chiude la settima giornata di Serie A prima della classica sosta di ottobre. Il risultato è di 1-0 in favore della viola ma questi primi 45′ sono stati caratterizzati dai due rigori sbagliati da una parte e dall’altra: prima Kean, con parata di Maignan, poi Theo Hernandez, con un super De Gea.

Il terzino rossonero chiude così un primo tempo da dimenticare con il rigore procurato e poi quello sbagliato. Maldestro su Dodo in area di rigore e penalty netto; il suo, invece, lo calcia davvero male alla sinistra del portiere, lento e prevedibile. Un errore, quello di Theo Hernandez, che ha fatto immediatamente scattare la polemica sui social da parte dei tifosi, che non volevano calciasse lui ma uno fra Morata e Pulisic. In realtà il francese ha già dimostrato in passato di essere un ottimo rigorista: anche al recente Europeo aveva segnato il tiro dagli undici metri decisivo per la vittoria contro il Portogallo al quarto di finale. Ma quali sono i suoi numeri con il Milan?

Rigori segnati: Pulisic infallibile, Morata meglio di Theo Hernandez

Theo Hernandez ha calciato sette rigori: ne ha segnati quattro e ne ha sbagliati tre. Non le migliori statistiche per il rigorista numero uno del Milan. Che aveva contro il Venezia lasciato due volte il tiro prima a Pulisic e poi ad Abraham. A proposito, l’americano è invece sì una certezza dal dischetto.

In carriera Pulisic ha calciato dieci volte i rigori e ne ha segnati… dieci. Mai un errore dagli undici metri per l’ex Chelsea e Borussia Dortmund. Eppure, nonostante questo, in un anno e mezzo in rossonero ne ha calciato soltanto uno, proprio quello recente contro il Venezia. Da qui nasce quindi la polemica dei tifosi, che lo avrebbero voluto sul dischetto anche questa sera per segnare un gol decisivo e importante contro la Fiorentina. Per quanto riguarda Alvaro Morata, anche i suoi sono ottimi numeri: 18 in totale, solo 4 sbagliati. Insomma, dopo stasera sarebbe opportuno rivedere un po’ quelle che sono le gerarchie per i tiri dal dischetto. Abraham, invece, che ha sbagliato il secondo rigore di serata, ne ha calciati 21 in carriera: 17 segnati, 4 sbagliati. Theo Hernandez li sa calciare ma gli errori iniziano ad essere troppi. Gerarchie da rivedere?