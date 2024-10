Youssouf Fofana è il motore del Milan: la spiegazione di Fonseca

Fofana ha un ruolo molto centrale nella squadra rossonera: l’allenatore ha esposto il motivo durante l’ultima conferenza stampa.

Da qualche partita il livello delle prestazioni di Youssouf Fofana è sicuramente aumentato. Il centrocampista francese sta dimostrando che l’investimento fatto su di lui non è stato sbagliato. E ha ancora tanto margine di crescita.

Il Milan ha fatto una lunga trattativa per portarlo in Italia, ci ha messo tanto tempo per accordarsi con il Monaco. Alla fine, le parti hanno raggiunto un’intesa sulla base di 20 milioni di euro fissi più circa 5 di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale (con opzione per il quinto anno) da circa 3 milioni netto annui. Dopo delle prime partite non particolarmente convincente, il 25enne parigino sta facendo vedere il proprio valore. In particolare dal derby vinto contro l’Inter, dal quale la squadra in generale si è sbloccata.

L’importanza di Fofana per il Milan

Per caratteristiche Fofana è un giocatore unico nel Milan e per questo è ancora più importante che stia bene. È il centrocampista che deve dare equilibrio alla squadra e che permette anche alla squadra di giocare meglio.

Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan ha spiegato l’importanza dell’ex Monaco: “È un giocatore molto importante per noi, sta imparando e migliorando ogni giorno. Ha avuto un periodo di adattamento, perché il campionato francese è totalmente diverso dalla Seri A e sta facendo un ruolo diverso. Nelle scorse stagioni non faceva il mediano come al Milan, giocava più avanti. Serve tempo per adattarsi. Questo giocatore in questa struttura magari è il più importante. Lui migliora e questo fa migliorare la squadra. I giocatori che giocano in quella posizione sono il motore della squadra. Se loro lavorano bene, la possibilità di giocare bene è maggiore“.

Per l’allenatore portoghese la crescita di Fofana aiuta tutta la squadra a crescere, questo è un concetto importante. Ed è assolutamente condivisibile. Se il mediano che deve dare equilibrio fa il suo dovere, ne beneficiano tutti. A suo fianco gioca Tijjani Reijnders, che ha caratteristiche molto diverse dalle sue. Il lavoro “sporco” deve farlo soprattutto lui e ci ultimamente ci sta riuscendo abbastanza bene, anche se a volte andrebbe comunque aiutato meglio.

Come accennato in precedenza, il nazionale francese è un calciatore unico nell’organico del Milan. Però Fonseca ritiene che attraverso il lavoro anche Yunus Musah possa diventare un centrocampista bravo in fase difensiva e in grado di alternarsi al compagno. Serve un po’ di tempo per cambiare l’attitudine dell’ex Valencia ad essere un giocatore che porta palla e si butta in avanti, trasformandosi invece in uno più efficace a smistarla rapidamente e garantire equilibrio.