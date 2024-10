Bomba di mercato in F1: li prende la Ferrari, affare a sorpresa

La scuderia di Maranello è attiva sul mercato degli ingegneri ed è pronta ad assicurarsi dei rinforzi che potrebbero risultare molto importanti.

Salvo colpi di scena, la Ferrari non riuscirà a rientrare nella lotta per il titolo piloti della F1 2024. Charles Leclerc ha ben 86 punti di ritardo da Max Verstappen e ha davanti anche Lando Norris. Con ancora sei gran premi da disputare rimane comunque difficile pensare che il monegasco possa farcela, ogni sogno iridato va probabilmente rinviato al 2025.

Un 2025 nel quale nel box rosso approderà anche Lewis Hamilton, un sette volte campione del mondo che ha tanta esperienza in tema di vittorie e che può essere un valore aggiunto anche in termini di indicazioni per lo sviluppo della nuova monoposto. Sarà davvero interessante vedere se la scuderia di Maranello sarà sufficientemente competitiva da poter ambire al Mondiale. Quello piloti manca dal 2007, quello costruttori dal 2008. L’ultima volta che la Rossa ha lottato per vincere fino all’ultima gara è stato nel 2013, quando Fernando Alonso ebbe la peggio contro la fortissima coppia Vettel-Red Bull, cosa successa pure nel 2010.

Ferrari F1, campagna acquisti da parte di Vasseur

Per tornare a trionfare in Formula 1 è fondamentale essere forti in ogni settore e, da quando è arrivato, il team principal Frederic Vasseur si è impegnato per ingaggiare nuovi ingegneri. Ovviamente, ha cercato di pescare soprattutto nelle scuderie più vincenti come Red Bull e Mercedes. Ad esempio, da quest’ultima è arrivato il nuovo direttore tecnico Loic Serra, che ha terminato il lungo periodo di gardening leave e da inizio ottobre ha potuto finalmente iniziare a lavorare con i colori rossi addosso.

Altri tecnici sono arrivati a Maranello e altri arriveranno. Vasseur intende anche approfittare della decisione di Renault di ritirarsi dalla F1 come motorista a fine 2025. Luca De Meo, amministratore delegato del gruppo francese, ne ha parlato in un’intervista al quotidiano L’Equipe: “Vasseur ci ha chiamato per chiederci se poteva prendere qualcuno dei nostri tecnici e se potevamo risparmiare loro il periodo di gardening leave. Non imprigioneremo i nostri ragazzi“.

Renault ha garantito che non ci saranno perdite di posti di lavoro, però è normale che alcuni ingegneri possano voler continuare ad occuparsi di motori in F1. Certamente diversi valuteranno le offerte che arriveranno e Ferrari rappresenta una destinazione assolutamente gradita. Anche se in questi anni la Alpine/Renault ha raccolto risultati al di sotto degli obiettivi prefissati, comunque ci sono tanti tecnici di assoluto valore che possono fare comodo altrove. La Ferrari ne ha già messi nel mirino alcuni.