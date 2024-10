Camarda via dal Milan, i rossoneri pronti al sacrificio per lo scambio

Il Milan pronto a sacrificare Camarda in un clamoroso scambio: ecco l’attaccante per Fonseca, arriva già nel mese di gennaio

Sembra passata un’eternità dalla sessione estiva di calciomercato che inevitabilmente, ancora una volta, ha portato il Milan a rivoluzionare la rosa della squadra rossonera. La dirigenza ha portato avanti diverse trattative, arrivando a puntare su Paulo Fonseca nello scetticismo generale dei tifosi.

Il successo nel derby ha in qualche modo riabilitato – almeno in piccola parte – la figura del tecnico portoghese che è adesso chiamato a riportare il ‘Diavolo’ in corsa per il prossimo Scudetto. Lo dicono i numeri, questo Milan può davvero avere le carte in regola per spaventare Inter, Napoli e Juventus rincorsa al tricolore. A maggior ragione se, come sembra, la dirigenza di Via Aldo Rossi dovesse tornare ad agire in maniera corposa già nel mese di gennaio, alla riapertura della sessione invernale di mercato. I rossoneri, infatti, potrebbero pensare ad un sacrificio pur di mettere a segno il primissimo rinforzo considerato importante dallo stesso Fonseca.

Ma andiamo con ordine. Il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-4-2 sembra aver portato non pochi giovamenti in termini di convinzione ed equilibrio alla squadra meneghina. Il Milan è tuttavia sbilanciato e avrà bisogno di almeno un altro attaccante per perseguire questa nuova filosofia in campo. Ecco perché Francesco Camarda, molto presto, potrebbe finire all’interno di uno ‘scambio’ che prevederebbe il primo nuovo attaccante del 2025 da consegnare a Fonseca nelle prime settimane dell’anno nuovo: ecco di chi si tratta.

Colpo immediato e promessa: Milan, addio Camarda

Un primo contratto da professionista, fino al 30 giugno 2027, in tasca. Francesco Camarda era e rimane il futuro del Milan anche se in questo momento la dirigenza di Via Aldo Rossi per la prima squadra sembra avere altre priorità. Specialmente in vista di gennaio.

Ecco quindi che i rossoneri starebbero pensando al rientro anticipato di Lorenzo Colombo, finito in prestito in estate all’Empoli con cui sta sfoderando settimana dopo settimana prestazioni convincenti. Il 22enne ha segnato 3 gol e firmato 1 assist vincente nelle 8 apparizioni complessive con i toscani a cui è legato fino alla prossima estate. Pare, tuttavia, che la proposta del ‘Diavolo’ possa effettivamente convincere l’Empoli a fare ritornare a Milanello Colombo con sei mesi d’anticipo.

Ridateci Colombo e vi diamo Camarda. Ma in che modo? Il Milan concederebbe il suo gioiello più giovane e prezioso in prestito, in vista della stagione 2025/26. Una promessa che garantirebbe ai toscani per la prossima annata calcistica uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo: d’altronde i numeri, negli ultimi anni, hanno parlato al posto di Camarda. Un’operazione che, alla fine, accontenterebbe tutti.