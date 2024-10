Ha detto no: rifiuto a sorpresa in casa Milan

Nuovo rifiuto per il calciatore dopo quello già arrivato in estate. La situazione, tuttavia, potrebbe presto cambiare

Una brutta sconfitta quella subita dal Milan contro la Fiorentina nella settima giornata di Serie A. Un 2-1 che, oltre ad allontanare i rossoneri dalla vetta della classifica occupata dal Napoli e dall’Inter ora distante di tre punti, ha vanificato di fatto il trittico di vittorie di settembre contro Venezia, Inter e Lecce.

Due rigori sbagliati, le solite incertezze difensive e una prestazione deludente di alcuni dei titolari, hanno sancito il quarto ko stagionale per il Milan di Fonseca, la cui posizione ora torna in bilico. Non certo la situazione ideale per affrontare la pausa di due settimane del campionato per gli impegni delle nazionali. Il Milan tornerà in campo sabato 19 ottobre contro l’Udinese a San Siro. A seguire, sfida già decisiva in Champions League con il Bruges sempre in casa e altra trasferta insidiosa a Bologna.

Due settimane di stop in cui Fonseca spera anche in buone notizie dall’infermeria. Prima della trasferta di Firenze si è fermato Loftus Cheek per un risentimento muscolare. Fuori anche Jović per lombalgia mentre sembra più grave l’infortunio di Calabria che, a Firenze, sarebbe tornato tra i dolori al posto del deludente Emerson Royal.

Milan, ancora un No: ha rifiutato di nuovo

Calabria si è procurato una lesione al polpaccio che necessita di ulteriori approfondimenti tra una settimana. Non è escluso, pertanto, che il capitano rossonero sia ancora indisponibile dopo la pausa. Infortunio a parte, nei giorni scorsi, di Calabria si è parlato anche per alcuni rumors di mercato relativi al suo possibile addio al Milan.

Il difensore rossonero, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto a fine stagione. Già la scorsa estate alcuni club hanno provato a ingaggiarlo. Su tutti il Galatasaray, destinazione che non ha convinto Calabria, cercato invano anche dai francesi dello Strasburgo.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Galatasaray è ancora interessato a Calabria in vista del mercato di gennaio ma, al momento, le intenzioni del difensore milanista non sono cambiate. Calabria è ancora fermo sul No e continua a dare priorità al possibile rinnovo con il Milan, opportunità al momento di difficile concretizzazione.

Per questo motivo, il rifiuto al Galatasaray (e ad altre possibili pretendenti) potrebbe mutare se il giocatore si renderà conto che le chance di una permanenza in rossonero possono svanire del tutto. Milan che è concentrato già su altri rinnovi ovvero quelli di Maignan e Hernandez. Per il portiere, la trattativa sembra essere a buon punto mentre per Teo c’è ancora distanza tra le richieste di ingaggio del giocatore e la proposta del Milan. Tuttavia, la volontà del difensore di restare ancora in rossonero potrebbe favorire un ulteriore rinnovo dopo quello già firmato due anni fa.

Indiscrezioni di mercato a parte, il ritorno in campo di Calabria è stato invocato da non pochi tifosi rossoneri sui social, delusi dal rendimento di Emerson Royal. A destra, in attesa del rientro del capitano, Fonseca potrebbe anche puntare su Jimenez, aggregato alla prima squadra anche per la trasferta di Firenze.