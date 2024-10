Il bomber ammette: “Voglio andare al Milan”, ora i tifosi sognano

L’attaccante è uscito allo scoperto. Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi in merito: potrebbe davvero essere lui il nuovo bomber del Milan

E’ stata un’estate calda quella che ha vissuto il Milan. Doveva essere il mercato del nuovo bomber, dell’attaccante che avrebbe dovuto sostituire Olivier Giroud, per il presente e per il futuro.

Il Diavolo aveva individuato in Joshua Zirkzee il profilo giusto, ma alla fine l’olandese ha scelto di volare in Inghilterra per vestire la maglia del Manchester United. Così il Milan ha ripiegato su Alvaro Morata. Una decisione che non convinceva molto i tifosi, ma che adesso si sono già ricreduti. E’ evidente, però, che ben presto – magari già la prossima estate – il club rossonero dovrà affiancargli un giovane centravanti. Ad agosto, la società ha comunque deciso di non lasciarlo solo e nelle ultime ore di mercato è così arrivato Tammy Abraham. Un affare andato in porto in prestito, con il trasferimento di Alexis Saelemaekers alla Roma, alle stesse condizioni. In futuro le parti si aggiorneranno per capire se c’è la possibilità di trovare un accordo a titolo definitivo. Nel frattempo, però, sia l’inglese che il belga dovranno convincere le rispettive squadre.

Milan, il bomber allo scoperto: le parole di Gimenez

Prima dell’acquisto di Tammy Abraham, però, il Milan ha provato a prendere un altro centravanti. Un giocatore che ormai da un paio d’anni viene accostato ai rossoneri.

Il suo entourage è stato spesso a Casa Milan e l’interesse nei suoi confronti è dunque noto, ma è stato lo stesso bomber ad uscire allo scoperto, ammettendo tutto: “Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Sarebbe un sogno, uno dei club più grandi del mondo”. Ha affermato Santiago Gimenez a Espn. Parole chiare che fanno felici i tifosi del Milan che sperano che un giorno il calciatore sudamericano possa davvero vestire il rossonero. E’ pure arrivata l’approvazione di Paulo Fonseca: “Mi piace”, ha detto in conferenza stampa. Per il Milan mettere le mani su un giovane bomber che non smette di segnare da anni sarebbe un grande colpo. Con il Feyenoord è a quota quattro reti e due assist in stagione. La scorsa per il classe 2001 furono ventisei i centri, con otto passaggi vincenti. Nelle 2022/2023, invece, furono ventotto i gol.