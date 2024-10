Milan, problemi per gli ultras a Firenze: sequestrati coltelli e tubi, i dettagli

Guai per dei tifosi rossoneri in occasione della recente trasferta in Toscana per Fiorentina-Milan: sequestrato del materiale potenzialmente pericoloso.

Alcuni esponenti della Curva Sud Milano sono al centro di un’indagine che riguarda delle ipotesi di reato decisamente gravi. Coinvolte anche persone della Curva Nord interista. Nel blitz di una settimana fa in 19 sono stati arrestati, 16 sono finiti in carcere e 3 ai domiciliari. Tanti gli ultras oggetti di perquisizioni.

Vedremo a cosa porterà tutto questo. Sicuramente la speranza è che ci possano essere dei risvolti positivi, perché sono emerse cose che non dovrebbero appartenere all’ambiente dello sport. Nonostante l’indagine in corso, anche la recente trasferta del Milan a Firenze non ha fermato alcuni ultras rossoneri.

Ultras Milan, altri guai domenica sera

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, la Digos ha scoperto un arsenale composto da coltelli, sfollagente e aste su due pullman di tifosi provenienti da Milano per Fiorentina-Milan. I controlli sono scattati al termine della partita sui mezzi parcheggiati presso lo stadio Artemio Franchi.

Gli investigatori hanno rilevato la presenza di una dozzina di coltelli a serramanico e diverse aste alle quali erano attaccati dei drappi neri. Secondo la polizia, si trattava di tubi per uso idraulico da adoperare eventualmente come oggetti contundenti in caso di scontri. Il materiale è stato sequestrato e i tifosi sono stati identificati dalla scientifica, però nessuno è stato denunciato.

L’ipotesi di reato è possesso di armi, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere e artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Un reato che viene punito dalla legge con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.000 a 1.500 euro. Previsto anche il Daspo. Anche in questo caso, vedremo che sviluppi ci saranno. Non è la prima volta che succede un episodio simile nel mondo ultras.