Ribaltone in casa Milan: l’esonero è ormai ad un passo

Altro colpo di scena per la panchina del Milan, il presidente sta pensando di cambiare tutto ancora una volta.

La serenità non è ancora del tutto di casa in quel di Milanello, nei piani alti del Milan si è infatti tornati a parlare del possibile esonero. Il progetto sembrava ormai pronto a decollare quando è arrivato l’ennesimo ribaltone, decisione shock da parte del presidente rossonero Paolo Scaroni.

Oltre 70 milioni di euro spesi nel calciomercato in entrata, al fronte dei 30 incassati, per il numero uno meneghino che come se non bastasse ha anche regalato ai propri tifosi una seconda squadra. Nel calcio di oggi bisogna stare al passo con i tempi ed è per questo che il patron milanista ha deciso di investire in grande, non solo nel club di Paulo Fonseca ma a trecentosessanta gradi per quanto riguarda il marchio Milan.

Tuttavia, siccome le cose stanno facendo fatica a decollare, in dirigenza stanno pensando di fare tabula rasa. Specialmente dopo quello che è successo nell’ultimo match. Ora il tecnico sembra avere le ore contante e entro Natale potrebbe arrivare il definitivo addio.

Svolta Milan, ultimatum al tecnico: è già tutto deciso

Non c’è davvero pace per il club di Milano che dopo aver tremato per l’avvio complicato della prima squadra, è ora alle prese con una situazione tutt’altro che facile in Serie C. Brutto scivolone per il Milan Futuro di Daniele Bonera che ora appare letteralmente ad un passo dall’esonero. Sabato scorso è arrivata una pesante sconfitta che rischia di costare caro all’ex collaboratore della prima squadra quest’anno promosso a guida tecnica.

L’1-0 casalingo rimediato contro la Pianese brucia, soprattutto perché si tratta della quarta sconfitta in otto partite per mister Bonera che sembra avere grandi difficoltà in questa sua nuova veste. Una sola vittoria e tre pareggi rischiano di non bastare per la conferma e la prossima gara rischia di essere già decisiva, penultimo posto in classifica per il Milan Futuro che ha un estremo bisogno di risalire la china.

Se Bonera non riuscirà a dare una significativa svolta alla stagione del club, allora la società potrebbe pensare di sollevarlo dall’incarico. Scelta sicuramente difficile da parte del club, visto il legame tra il Milan e l’ex difensore, ma la cosa che conta di più in questo momento è tornare a fare punti. Il match di sabato prossimo contro il Pescara sarà già decisivo.