Rivelazione a sorpresa, il Milan ha provato a prenderlo a fine agosto

Spunta un retroscena su un centravanti che la società rossonera ha provato a prendere prima di ingaggiare Abraham: sarebbe stato un buon colpo.

Non è un segreto che il Milan avesse l’obiettivo di comprare due attaccanti nello scorso calciomercato estivo. Alla fine sono arrivati Alvaro Morata e Tammy Abraham, molto apprezzati da Paulo Fonseca e che si stanno facendo apprezzare anche dalla tifoseria in questo inizio di stagione. Chiaramente, è con i gol e le buone prestazioni che riusciranno a convincere tutti.

Prima di prendere Morata e Abraham, la società rossonera aveva pensato anche ad altri centravanti. Uno di questi è Joshua Zirkzee, prendibile dal Bologna pagando la clausola di risoluzione da 40 milioni di euro. C’era la disponibilità a investire questa cifra, però non quella ad accontentare la richiesta del Kia Joorabchian in termini di commissioni. Troppi i 10 milioni pretesi dal manager che cura gli interessi dell’attuale attaccante del Manchester United. Sfumato lui, c’è stata l’accelerata per Alvaro.

Oltre a Zirkzee, un altro centravanti importante è stato oggetto di un’offerta concreta: Santiago Gimenez. Il 23enne nazionale messicano era reduce da una grande stagione (26 gol e 8 assist in 41 presenze) con il Feyenoord e il Milan ci ha provato a fine mercato, ma senza successo.

Milan, un altro bomber nel mirino: il retroscena

Tra i profili per i quali la dirigenza rossonera si è fatta avanti c’è anche Samuel Omorodion, che aveva disputato una buona annata in prestito all’Alaves: 8 gol e 1 assist in 35 presenze. Rientrato all’Atletico Madrid, era chiaro che se ne sarebbe andato perché i Colchoneros avevano deciso di fare un grosso investimento sull’acquisto di Julian Alvarez dal Manchester City. Dopo la trattativa naufragata con il Chelsea e contatti con altri club, è stato raggiunto un accordo per il trasferimento al Porto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, verso la fine di agosto il Milan aveva effettuato un sondaggio per il 20enne spagnolo. Ma quest’ultimo aveva già definito tutto con il Porto, quindi la richiesta di informazioni dei rossoneri non ha portato a nulla perchè non c’era alcun margine di manovra. Il trasferimento in Portogallo si è concretizzato per 15 milioni e l’Atletico Madrid ha mantenuto il 50% della futura rivendita del giocatore.

Omorodion ha iniziato molto bene la stagione con la nuova squadra: 7 gol in 6 partite tra Liga Portugal ed Europa League. Al momento, sembra che lui e il Porto abbiano fatto la scelta giusta. E probabilmente anche l’Atletico Madrid, che beneficerà di una eventuale cessione molto onerosa nel 2025. Già si parla di alcune big europee interessate al giovane spagnolo.