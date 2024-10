Via in prestito, il Milan è pronto a sacrificare il giovane gioiello

Tempo di calciomercato per i club che stanno approfittando della sosta per le nazionali per provare a chiudere i primi affari.

La finestra di mercato invernale è ancora lontana ma per i club è tempo di impostare le prime trattative in vista del nuovo anno per non farsi trovare impreparati a gennaio.

Il Milan ha ben chiare quelle che saranno le strategie da adottare in vista della riapertura del mercato invernale, sia dal punto di vista degli affari in entrata che di quelli in uscita. Le prime settimane della stagione hanno messo in mostra pregi e difetti di una rosa che sarà ritoccata con ogni probabilità con l’acquisto di un nuovo mediano e l’arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. In uscita ci sono diversi calciatori che sono pronti a trovare maggiore spazio lontano da Milanello.

Milan, affare in uscita: un giovane gioiello se ne va in prestito

In casa Milan potrebbe arrivare l’ok per la cessione in prestito di Lorenzo Torriani, giovane portiere che è stato promosso nel ruolo di vice Maignan in questi primi mesi della stagione per via dell’infortunio di Marco Sportiello. Una volta che tornerà a disposizione l’ex Atalanta ci sarà meno spazio per il classe 2005 che a gennaio potrebbe salutare i rossoneri.

Lorenzo Torriani ha fatto il suo esordio ufficiale in occasione della brutta sconfitta che il Milan ha subito in casa contro il Liverpool nell’esordio in Champions League. Il giovane portiere ha subito solamente la terza rete, tornando poi in panchina in occasione del derby vinto dai rossoneri pochi giorni dopo. Il ritorno di Sportiello toglierebbe all’estremo difensore la possibilità di scendere in campo e potrebbe essere ceduto in prestito per dargli maggiore spazio.

Difficile anche un ritorno al Milan Futuro per Torriani considerato il fatto che la squadra di Daniele Bonera ha già due giovani da far crescere in rosa: Lapo Nava e Noah Raveyre. Non è da escludere quindi una seconda parte di stagione in Serie B per Torriani con diversi club che hanno già iniziato a prendere informazioni sul classe 2005.

In uscita dal Milan potrebbero esserci altre due pedine con Samuel Chukwueze e Davide Calabria che per motivi differenti sarebbero nella lista dei cedibili. Il nigeriano non sta convincendo in questa prima parte di stagione e potrebbe essere sacrificato per fare cassa, mentre il terzino italiano è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe salutare per dare l’opportunità al Milan di monetizzare dalla sua cessione.