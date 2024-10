Bocciato eccellente in casa Milan: alla ripresa andrà in panchina

Fonseca sta pensando a qualche cambiamento in vista della partita contro l’Udinese: in difesa uno degli attuali titolari potrebbe rimanere escluso.

La sconfitta contro la Fiorentina ha rappresentato una grande delusione per il Milan, che voleva dare continuità alle tre vittorie precedenti ottenute in campionato e non perdere contatti dalle rivali Scudetto. Anche se non sono mancate le occasioni per almeno strappare un pareggio, i rossoneri non hanno messo in campo una grande prestazione e non sono stati in grado di evitare il KO.

La squadra di Paulo Fonseca ha preso due gol evitabilissimi: il primo sugli sviluppi di una rimessa laterale, con Yacine Adli che troppo facilmente è riuscito a entrare in area per calciare, il secondo dopo un rinvio del portiere, con Fikayo Tomori che ha clamorosamente mancato il pallone nello stacco di testa e ciò ha poi aperto la porta al tiro vincente di Albert Gudmundsson. Errori gravi e che non devono succedere, perché si possono pagare a caro prezzo. Poi mettiamoci anche i due rigori sbagliati e altri errori che in fase offensiva hanno impedito di uscire dall’Artemio Franchi con un risultato diverso.

Fonseca, cambio in difesa per Milan-Udinese?

Adesso c’è la pausa nazionali e Fonseca avrà tempo di pensare a eventuali modifiche della formazione in vista della ripresa di Serie A e Champions League. Purtroppo, a Milanello dovrà rinunciare a tanti giocatori e quindi non potrà fare il lavoro che vorrebbe.

Un giocatore che non partirà con la nazionale è Fikayo Tomori, non convocato dall’Inghilterra. L’ex Chelsea è stato più volte al centro di critiche per alcune distrazioni ed errori evitabili. Non è escluso che in Milan-Udinese, la prima partita dopo la sosta, Fonseca possa scegliere un altro difensore centrale da affiancare a Matteo Gabbia.

Il principale indiziato è Strahinja Pavlovic, arrivato nel calciomercato estivo e che ha perso il posto da titolare da qualche partita. Il serbo sta lavorando con impegno per tornare ad essere una prima scelta e spera di avere la sua occasione contro l’Udinese. Non era stato perfetto nelle sue prime apparizioni in maglia rossonera, però nel complesso dava l’impressione di essere un difensore con del buon potenziale.

Vedremo se sarà Pavlovic a fare coppia con Gabbia nel prossimo match di Serie A. Un altro che vorrebbe tornare titolare è Malick Thiaw, rimasto fuori per diverse settimane a causa di un infortunio e rientrato tra i convocati in occasione del derby contro l’Inter. Pure all’ex Schalke 04 non mancano le motivazioni per convincere Fonseca a fidarsi di lui al centro della difesa.