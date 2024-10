Calendario Milan dalla 14° alla 18° giornata: date e orari ufficiali delle partite di Serie A

Ufficiali le date e gli orari delle partite di campionato e di Coppa Italia del Milan da qui fino a fine anno. Tutti i dettagli

La sosta per il Milan arriva forse nel momento peggiore. Dopo la doppia sconfitta contro Leverkusen e Firenze, i rossoneri avevano bisogno di tornare subito in campo per rispondere alle critiche il prima possibile. Invece, bisognerà aspettare. E nel frattempo sarà facile creare classiche polemiche e casini, come quella di oggi in merito al rinnovo di contratto di Theo Hernandez.

Insomma, terreno fertile per chi ha intenzione di colpire facile. Un motivo di difficoltà in più per il Milan e in particolar modo per Fonseca, preso di mira da gran parte dei tifosi e anche da opinionisti, tant’è che siamo di fronte nuovamente a voci di corridoio in merito ad un suo esonero. In questo difficile clima il portoghese, e senza più di mezza squadra perché impegnata nelle varie Nazionali, dovrà preparare le prossime partite. Udinese, Club Bruges, Bologna, Napoli, Monza, Real Madrid, Cagliari, Juventus e Slovan Bratisalva: un complicato filotto per i rossoneri sul doppio fronte con la responsabilità di non poter sbagliare.

Milan, il programma completo delle partite fino a fine anno

Intanto la Lega Serie A ha rese note anche le date e gli orari ufficiali delle partite di campionato successive, cioè quelle che vanno dalla 14esima alla 18esima giornata, partite che si giocheranno quasi tutte durante il mese di dicembre. Il torneo, come noto, non si fermerà durante le feste di Natale. Il Milan infatti chiuderà l’anno il 29 dicembre contro la Roma a San Siro.

Ecco, di seguito, le date e gli orari ufficiali di queste giornate di Serie A:

14° giornata: Milan-Empoli, 30/11 (ore 18:00) – DAZN

15° giornata: Atalanta-Milan, 6/12 (ore 20:45) – DAZN/Sky

16° giornata: Milan-Genoa, 15/12 (ore 20:45) – DAZN

17° giornata: Hellas Verona-Milan, 20/12 (20:45) – DAZN

18° giornata: Milan-Roma, 29/12 (20:45) – DAZN

Fra queste, poi, ci sarà anche il debutto del Milan in Coppa Italia contro il Sassuolo. La partita si giocherà martedì 3 dicembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Insomma, adesso il programma dei rossoneri fino a fine anno è definito e anche Fonseca, insieme al suo staff, potrà fare tutte le valutazioni del caso sulla tabella di marcia. I rossoneri hanno già perso tantissimi punti e la vetta della classifica si allontana, soprattutto con un Napoli che sembra inarrestabile (con un Conte in più e senza coppe). Non si può più sbagliare, a partire dalla prossima partita contro l’Udinese al rientro dalla sosta a San Siro. Ma una cosa è certa: da qui a fine anno ci saranno tantissimi ostacoli.