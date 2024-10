‘Leaderanza’ e rinnovi: il Milan blinda Gabbia e Maignan

Il Milan è pronto a continuare con Maignan e Gabbia: il punto sul loro futuro. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026

Sono giorni caldi per il Milan di Paulo Fonseca, chiamato a riflettere dopo quanto successo a Firenze. Il Diavolo è uscito, ancora una volta, con le ossa rotte e dovrà provare a rialzarsi e tornare a correre. Stavolta nel mirino della critica non è finito il tecnico portoghese, confermato dalla società, ma molti dei calciatori, che hanno deluso al Franchi.

Tra i più bersagliati c’è certamente Theo Hernandez, messo in discussione per una partita davvero da dimenticare. Il terzino francese, con la fascia di capitano al braccio, ha causato il rigore, prima di presentarsi dal dischetto e sbagliare il primo assegnato al Diavolo. Tutto questo era successo nel corso del primo tempo. Nella ripresa, invece, si era risollevato con l’assist per il gol di Pulisic, prima di affondare nuovamente, rischiando di provocare un altro penalty. Al termine della partita, poi, è arrivata l’espulsione per proteste che gli è costata la squalifica per due giornate e la multa da parte del Milan.

Milan, Gabbia e Maignan verso il rinnovo

Inevitabilmente in queste ore si sta così parlando anche del futuro di Theo Hernandez. Un futuro tutto da scrivere, ma come ampiamente raccontato da tempo, c’è la volontà delle parti di arrivare a dama. I discorsi non sono caldi e il Milan si aspetta una crescita comportamentale per raggiungere le cifre richieste dal francese che vorrebbe essere il più pagato della rosa con uno stipendio superiore ai sette milioni di euro, ma le parti non sono così distanti come si può leggere in giro.

Chi è vicino al rinnovo, come scritto nei giorni scorsi, è sicuramente Mike Maignan per il quale c’è una bozza di intesa a 5/5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che porterà il francese a guadagnare circa il doppio rispetto a quanto percepisce adesso. L’estremo difensore è considerato fondamentale dentro e fuori dal campo e verrà premiata anche la sua leadership. Discorso simile per Matteo Gabbia, sempre più fondamentale per il Diavolo. Per il rinnovo è una vera e propria formalità: guadagna meno di un milione di euro (circa 800mila) e come è normale che sia il Diavolo è intenzionato a raddoppiare il suo stipendio. Per entrambi i calciatori accordi almeno fino al 2028. La doppia fumata bianca per due calciatori che hanno la ‘leaderanza’, come ama chiamarla Fonseca, nel sangue, è in arrivo.