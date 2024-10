Milan, i rimpianti sono tre: i tifosi rossoneri non si danno pace

La sconfitta di Firenze ha riportato il Milan in una situazione di difficoltà con i rossoneri che vedono lontana la testa della classifica.

Il ko contro i viola ha riacceso la crisi in casa Milan con la posizione di Paulo Fonseca che è tornata ad essere in dubbio ed i difetti della squadra sono tornati subito a galla.

L’inizio di stagione non è stato certo dei migliori per quello che riguarda il Milan con i rossoneri che hanno avuto un exploit in positivo solamente nel derby vinto che aveva momentaneamente cancellato i problemi della squadra di Paulo Fonseca. Il ko di Firenze condito da quello arrivato in Champions League in casa del Bayer Leverkusen ha riacceso i riflettori su quelli che sono i problemi della rosa. Problemi che hanno dato nuova vita a quelli che sono i rimpianti dell’ambiente e dei tifosi per quello che riguarda l’estate.

Milan, triplo rimpianto per i tifosi: nel mirino le scelte della società

I tifosi del Milan non hanno mandato giù la scelta della società di non puntare su Antonio Conte in panchina con il tecnico che sta facendo volare il Napoli mentre Fonseca sta trovando diverse difficoltà in rossonero. Oltre alla scelta del tecnico non sono piaciute le decisioni di mandare via da Milanello Kalulu e Adli che stanno facendo le fortune di Juventus e Fiorentina.

L’ex ct della nazionale ha subito preso in mano la situazione in casa Napoli e, dopo il ko in casa del Verona, sta trascinando gli azzurri in un grande campionato conquistando la testa della classifica dopo sette giornate passando la sosta per le nazionali guardando tutti dall’alto in basso. Il Milan aveva pensato a lui ma dopo i primi colloqui si è scelto di puntare su un altro profilo per la panchina.

Diversa la situazione riguardante Pierre Kalulu. Il difensore francese era finito nel dimenticatoio in casa Milan con la società che ha deciso di puntare su Davide Calabria ed Emerson Royal a destra. Due terzini che non sembrano dare le giuste garanzie al momento mentre il transalpino classe 2000 è uno dei punti di forza della Juventus di Thiago Motta.

Nelle ultime settimane anche Yacine Adli ha preso per mano la Fiorentina con il centrocampista centrale che sta diventando un punto fermo della formazione di Raffaele Palladino andando a segnare proprio contro il Milan una delle due reti decisive per il successo dei viola contro i rossoneri.