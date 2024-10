Stavolta Sinner è imbufalito e sbotta: tifosi delusi

Jannik Sinner non ha preso benissimo questa ultima novità nei suoi confronti dopo le mille discussioni. Anche i tifosi non ci stanno.

Momento a dir poco delicato quello che sta attraversando Jannik Sinner. Il fuoriclasse del tennis mondiale, dopo aver conquistato il suo secondo torneo del Grande Slam a New York sta avendo a che fare con nuove situazioni scontrose. Infatti si è riaperta l’indagine sul presunto utilizzo di sostanze dopanti, vista la richiesta della Wada di fare ricorso al Tas di Losanna.

Sinner si dovrà dunque difendere dalle accuse di chi lo indica come colpevole di aver utilizzato il Clostebol (nota sostanza anabolizzante) per migliorare le proprie prestazioni sul campo. Quando circa due mesi fa un tribunale indipendente del tennis lo aveva scagionato, vista la minima presenza in percentuale di tale sostanza nelle urine e soprattutto l’involontarietà nell’averlo assunto.

Non bastasse questo caos, Sinner è anche uscito sconfitto dalla finalissima del torneo ATP di Pechino, battuto dall’ormai rivale diretto Carlos Alcaraz. Ma la serenità del tennista italiano sembra non essere in crisi, visto che al suo fianco a dargli manforte c’è la splendida Anna Kalinskaya, tennista russa che ormai da mesi è la compagna fissa dell’altoatesino.

Sinner e Kalinskaya presto sposi? Arriva la secca smentita

Negli ultimi giorni era anche giunta una indiscrezioni davvero importante: la presunta proposta di matrimonio di Jannik Sinner alla sua Anna in quel di New York. Secondo il settimanale di gossip Dipiù il tennista avrebbe approfittato di un evento al Chelsea Market per chiedere alla sua dolce metà di convolare a nozze.

Fan già scatenati e sorpresi dalla decisione di Jannik. Peccato che sia tutto falso, almeno per il momento. Sinner si sarebbe anche fatto storcere il naso per essere finito al centro del vortice del gossip internazionale, rispondendo in maniera secca a chi gli ha pubblicamente chiesto della proposta di matrimonio: “È stata una novità anche per me, a dire il vero. No, non ho chiesto nulla e non è successo nulla“ – ha ammesso l’azzurro in conferenza stampa.

Anche la Kalinskaya ha ribadito di non aver ancora pensato al matrimonio. Anche se c’è chi giura che Sinner abbia lanciato già l’amo alla sua compagna, sondando il terreno su un’eventuale risposta positiva della russa. Insomma, lo sposalizio è nell’aria ma non sembrano ancora maturi i tempi per una vera e propria proposta ufficiale.

Intanto Sinner continua la sua esperienza asiatica: dopo il k.o. in finale ai China Open sta mettendosi in mostra al torneo di Shanghai, sperando di arrivare in piena forma alle ATP Finals di Torino.