Supercoppa Italiana 2025, quando gioca il Milan e contro chi: tutto quello che c’è da sapere

Quando si gioca la Supercoppa Italia 2025, il Milan parteciperà per la prima volta nella nuova versione. Tutti i dettagli

Grazie al secondo posto conquistato nella scorsa stagione di Serie A, il Milan parteciperà alla prossima Supercoppa Italiana, alla quale, invece, non aveva preso parte quest’anno. La competizione si giocherà col nuovo format che prevede quindi semifinale e finale. La Lega Serie A, in queste ore, ha rivelato le date ufficiali della competizione.

La Supercoppa Italiana 2024 è stata vinta dall’Inter grazie al gol negli ultimi minuti in finale contro il Napoli campione d’Italia in carica. A decidere la partita fu Lautaro Martinez. I nerazzurri avevano vinto la semifinale contro la Lazio, mentre la squadra allenata allora da Walter Mazzarri ebbe la meglio sulla Fiorentina. Di quelle vecchie partecipanti è rimasta soltanto l’Inter, le altre tre saranno: Milan, Juventus e Atalanta. Queste ultime due sono le finaliste della Coppa Italia (poi vinta dai bianconeri). Ma quando si giocherà il torneo? E soprattutto quali squadre si affronteranno prima? Togliamoci subito il pensiero: no, la competizione non inizierà con il derby.

Supercoppa Italiana 2025, le date ufficiali del torneo

Il Milan scenderà in campo il 3 gennaio 2025 e affronterà la Juventus. Il giorno prima, e quindi il 2 gennaio, si affronteranno invece Inter e Atalanta. La finale, invece, si giocherà pochi giorni dopo: le due vincenti delle semifinali si ritroveranno di fronte il 6 gennaio. E in quel caso sì, c’è il forte rischio derby, esattamente come già capitato due anni fa (nell’ultima edizione della Supercoppa Italia con la classica formula di partita singola e secca).

Il torneo, come ormai noto, si giocherà a Riyadh in Arabia Saudita. Una necessità per il calcio italiano per una questione economica, anche se la Lega Serie A avrebbe potuto pensarci dopo quanto accaduto lo scorso anno. In occasione della finale fra Inter e Atalanta, infatti, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa del grande Gigi Riva, dagli spalti si sentirono chiaramente dei fischi. Una bruttissima immagine per tutto il calcio italiano, e infatti fece velocemente il giro del mondo. Evidentemente però la questione non è così importante: lo è di più incassare soldi sauditi e quindi anche quest’anno il torneo si giocherà lì. Il Milan prenderà parte alla competizione per la prima volta in assoluto nella nuova versione, che è un altro tentativo della Lega per rendere più avvincente una partita che suscita sempre poco interesse. La prima edizione non ha riscosso per niente un grande successo, anzi, solo grosse critiche, soprattutto per l’assenza dei veri tifosi delle squadre. Ma torniamo al discorso di sempre: soldi, soldi, soldi.